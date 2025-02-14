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Экономика 14 февраля 2025 15:57

Набиуллина: Возможные переговоры по Украине пока не влияют на политику ЦБ

Набиуллина: Возможные переговоры по Украине пока не влияют на политику ЦБ
Эльвира Набиуллина
Фото: cbr.ru

Банк России пока не учитывает возможные переговоры по урегулированию конфликта на Украине при выстраивании денежно-кредитной политики. Об этом заявила сегодня председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, сообщает РБК.

«В базовом сценарии у нас нет этого фактора. Пока, мне кажется, это преждевременно – включать [вероятное урегулирование] в сценарий, тем более в базовый. Всё будет зависеть от развития ситуации», – подчеркнула глава Центробанка.

По словам Набиуллиной, дело в том, что сейчас, на ее взгляд, «просчитать точно влияние [переговоров] на экономику, инфляцию <...> кажется маловозможным».

Вместе с тем она подчеркнула, что совершенно не хочет спекулировать на эту тему, и пояснила, что на данный момент базовый сценарий ЦБ «исходит из неизменности геополитических условий».

Ранее сегодня совет директоров регулятора сохранил базовую ставку на уровне 21%, сославшись на сочетание высокого инфляционного давления и тенденции к охлаждению кредитной активности.

Контакты России и Соединенных Штатов активизировались после визита в Москву спецпосланника Президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа. В среду, 12 февраля, состоялись телефонные переговоры лидеров двух государств – Владимира Путина и Дональда Трампа.

Позднее Трамп анонсировал встречу представителей РФ, Украины и США на Мюнхенской конференции по безопасности, которая начинается сегодня.

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#Эльвира Набиуллина #банк россии #переговоры #Россия и США #Дональд Трамп
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