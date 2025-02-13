РФ готовится к формированию переговорной группы по Украине – Песков

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Россия приступила к подготовке по формированию переговорной группы для урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.

«Безусловно, начата. Как президент примет соответствующее решение, мы вас проинформируем», – сказал Песков журналистам.

Накануне Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели телефонный разговор, который продолжался около полутора часа. Главы двух государств во время беседы затронули, в том числе украинский вопрос.