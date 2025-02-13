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Политика 13 февраля 2025 12:44

РФ готовится к формированию переговорной группы по Украине – Песков

РФ готовится к формированию переговорной группы по Украине – Песков
Фото: сайт Кремля

Россия приступила к подготовке по формированию переговорной группы для урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.

«Безусловно, начата. Как президент примет соответствующее решение, мы вас проинформируем», – сказал Песков журналистам.

Накануне Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели телефонный разговор, который продолжался около полутора часа. Главы двух государств во время беседы затронули, в том числе украинский вопрос.

#Владимир Путин #Дональд Трамп #Дмитрий Песков
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