Россия, Украина и США проведут переговоры на Мюнхенской конференции – Трамп

Представители РФ, Украины и США проведут встречу на Мюнхенской конференции по безопасности. С таким заявлением выступил американский лидер Дональд Трамп.

«Будет встреча в Мюнхене завтра (в пятницу — Прим. Т.-и.), Россия там будет с нашими людьми, Украина тоже приглашена», — приводит слова Трампа РИА Новости.

Мюнхенская конференция по безопасности пройдет с 14 по 16 февраля.

В среду, 12 февраля, Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с Трампом. Главы двух государств обсудили урегулирование конфликта на Украине, ситуацию на Ближнем Востоке и взаимоотношения между Москвой и Вашингтоном.