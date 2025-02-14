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Политика 14 февраля 2025 01:12

Россия, Украина и США проведут переговоры на Мюнхенской конференции – Трамп

Представители РФ, Украины и США проведут встречу на Мюнхенской конференции по безопасности. С таким заявлением выступил американский лидер Дональд Трамп.

«Будет встреча в Мюнхене завтра (в пятницу — Прим. Т.-и.), Россия там будет с нашими людьми, Украина тоже приглашена», — приводит слова Трампа РИА Новости.

Мюнхенская конференция по безопасности пройдет с 14 по 16 февраля.

В среду, 12 февраля, Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с Трампом. Главы двух государств обсудили урегулирование конфликта на Украине, ситуацию на Ближнем Востоке и взаимоотношения между Москвой и Вашингтоном.

#Россия #Украина #США #Дональд Трамп
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