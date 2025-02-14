ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 21%

Банк России оставил ключевую ставку неизменной – 21%. Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.

«Текущее инфляционное давление остается высоким. Рост внутреннего спроса по-прежнему значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг. Вместе с тем более выраженным стало охлаждение кредитной активности, растет склонность населения к сбережению», – говорится в пресс-релизе ЦБ РФ.

Годовую инфляцию в банке оценили в 10%. Инфляционное давление все еще остается высоким.

«В базовом сценарии для возвращения инфляции к цели потребуется более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике, чем прогнозировалось в октябре. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 7,0–8,0% в 2025 году, вернется к 4,0% в 2026 году», – отметили в Центробанке.