Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Финансовый аналитик Михаил Беляев: «Нас ждет плавное и долгосрочное снижение курса рубля»
На уходящей неделе в России наблюдались скачки курсов иностранных валют, закончившиеся небольшим укреплением рубля к вечеру пятницы. Финансовый аналитик Михаил Беляев рассказал «Татар-информу» о том, сколько будет стоить доллар в ближайшее время, как эта ситуация отразится на потребительских ценах и в чем выгоднее хранить сбережения.
Экономика вползает в рецессию
Резкие скачки курса доллара вызвали у наших сограждан вопрос, не пора ли срочно закупаться валютой. В настоящее время делать этого точно не стоит, поскольку курсы иностранных валют находятся на пике, и это следствие перегретого спроса. Сейчас этот ажиотаж, конечно, спадет, курс снова откатится на уровень 104−105 рублей (комментарий записывался в пятницу до вечернего отыгрыша рубля на внебиржевом рынке к обозначенному уровню, – прим. Т-и). Вот когда он там стабилизируется, тогда, может быть, и будет смысл покупать валюту.
Курс национальной валюты зависит от общего состояния экономики. Экономика России вползает в рецессию, это произойдет уже на будущий год, когда ее рост составит не более 2%. Это прогнозируют и Центральный банк России, и Министерство экономического развития РФ. Двухпроцентный рост – это рецессия. Рецессия, депрессия, застой, называйте как хотите. Это, конечно, не кризис, но это и не развитие. Там, где экономика находится в депрессии, там не может быть стабильного, устойчивого и растущего курса национальной валюты. Он просто обречен на снижение по отношению к другим валютам.
Исходя из этого, каждый может сделать вывод, что после того как доллар откатится к своим прежним значениям (104-105 рублей), начнется постепенное, плавное, долгосрочное снижение курса рубля по отношению к доллару.
А дальше пусть каждый сам принимает решение, идти ли ему в банк и оформлять депозит или вкладываться в валюту. Может быть, и есть смысл сделать второе, но при расчете на длительный срок.
В драгметаллы имеет смысл вкладываться на долгосрочную перспективу
Отдельно стоит рассмотреть вложения в драгоценные металлы. Сразу надо проговорить, что это очень длительная история, то есть в драгметаллы имеет смысл вкладываться на долгосрочную перспективу – не на год, не два и не три. На большой дистанции мы видим, что цена на золото растет, хотя у нее бывают и падения, и взлеты. Но общая тенденция такова, что цена на золото все-таки увеличивается.
Но в случае такого инвестирования следует оценить, сколько вы этого золота можете купить и где и сколько вы его будете хранить. Если хранить золото в банковской ячейке, за него все равно придется заплатить, когда вы будете переводить его в денежный эквивалент.
Также существуют обезличенные металлические счета. При наличии таких вкладов и желании продать золото ваши деньги пересчитают по стоимости драгметалла на данный момент. Это даже более предпочтительно, но только с учетом того, что обезличенные металлические счета не застрахованы в Агентстве по страхованию вкладов. И если у банка отзовут лицензию, а сейчас, при такой высокой ключевой ставке, малые и средние банки вполне могут потерять свои рыночные позиции, ваши сбережения не будут застрахованы. Как правило, к моменту банкротства у банка на счетах стоит ноль, и никто ничего не получает.
С крупными банками сотрудничать можно. Во-первых, потому, что они крупные, а во-вторых, потому что они работают по льготным программам, то есть выдают кредиты по рыночным ставкам, а разницу им компенсируют из бюджета.
Повышение курса доллара – повод поднять цены не только для импортеров
Резкое повышение курса американской валюты, к сожалению, со временем приведет к повышению цен. Это связано с тем, что цены у нас назначают продавцы, а повышение курса доллара – благоприятный повод поднять цены для всех продавцов, вне зависимости от того, ввозят они что-то из-за рубежа или нет.
То есть не следует понимать эту ситуацию так, что из-за роста курса доллара подорожают только импортные товары. Так было при советской власти, а в рыночной экономике дела обстоят совершенно по-другому. Не бывает такого на рынке, что что-то подорожало, а что-то осталось на прежнем уровне. Конечно, сначала может подорожать именно импортная продукция, но вслед за ней последует рост цен и на другие товары.
Я думаю, продавцы не будут долго ждать – напротив, сделают это быстро. Все это мы увидим уже через месяц-другой. Причем опять-таки это не будет зависеть от того, по каким ценам была закуплена продукция – по более высоким или нет. Особенно это касается мелких продавцов. На сколько вырастут цены? На мой взгляд, как минимум на 10%.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»