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Экономика 30 июля 2024 14:43

Набиуллина назвала контроль инфляции лучшим инструментом защиты доходов россиян

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Для защиты доходов граждан страны Банк России должен держать инфляцию под контролем. Об этом заявила председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина, выступая в Совете Федерации, передает ТАСС.

«Лучшее, что может сделать Центральный банк для устойчивого экономического роста и защиты реальных доходов граждан, — это держать инфляцию под контролем. Это не какая-то конъюнктурная задача. Если хотите, это наша миссия», — подчеркнула глава ЦБ.

Набиуллина также прибегла к традиционному сравнению, сопоставив российскую экономику с кораблем, «вступившим в бурные незнакомые воды». Вместе с тем она выразила уверенность, что «хотя океан остался океаном, но штурвал в наших руках».

При этом председатель Центробанка признала, что для снижения инфляции потребуется больше времени, чем привычные год-полтора, и сочла период высоких ставок неизбежным и необходимым. До этого регулятор повысил прогноз по инфляции в 2024 году до 6,5–7%.

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#Эльвира Набиуллина #банк россии #инфляция
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