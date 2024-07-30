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Набиуллина заявила о неизбежности периода высоких ставок в России
Период высоких ставок в России неизбежен и необходим. Это нужно для снижения показателей инфляции, подчеркнула во время выступления в Совете Федерации глава Центробанка Эльвира Набиуллина.
По ее словам, без принятия подобных решений россияне с невысокими доходами «не смогут выбраться из бедности», так как их заработок сильно отстает от инфляции.
«На нашем пути не избежать периода высоких ставок, — цитирует Набиуллину РИА Новости. — И всех волнует, как его пройдет экономика, сохранит ли она импульс роста».
Напомним, что в пятницу, 26 июля, Банк России поднял ключевую ставку до 18% годовых – впервые с 2023 года. Изменение произошло сразу на два процентных пункта.
По данным на 22 июля, инфляция в России составляла 9,18%.
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