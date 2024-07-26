Центробанк России повысил прогноз по инфляции в 2024 году до 6,5-7%

Банк России существенно – с 4,3-4,8% до 6,5-7% – повысил прогноз по инфляции в 2024 году. Об этом сказано на сайте ЦБ.

«С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0–4,5% в 2025 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем», – добавили в регуляторе.

Годовая инфляция на 22 июля ускорилась до 9% (в июне 8,6%). Динамика отражает и индексацию тарифов на коммунальные услуги, проведенную с 1 июля.

Напомним, на сегодняшнем заседании Совет директоров Банка России повысил ключевую ставку до 18% годовых. Отметим, что с декабря 2023-го ставка держалась на уровне 16%.