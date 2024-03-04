Набережные Челны направят 140 млн рублей на поддержку общественного транспорта

Из дополнительных доходов казны Набережных Челнов 140 млн рублей будут направлены на возмещение недополученных доходов за перевозку пассажиров городским транспортом. О распределении остатков средств бюджета на заседании Горсовета доложила начальник Управления финансов Светлана Мулюкова.

«Хорошо, что у нас экономика 2023 года сработала с ростом по сравнению с 2022 годом. Мы взяли на себя оплату питания в школах, посещения детских садов детьми военнослужащих — участников СВО. За счет допдоходов смогли в прошлом году приобрести 24 автобуса», — прокомментировал ситуацию глава города Наиль Магдеев.

Помимо этого, власти Челнов направят 276 млн рублей на проведение антитеррористических и противопожарных мероприятий, выполнение ремонтных работ в муниципальных учреждениях. Еще 10 млн рублей — на закупку ритуальных автобусов.

На бесплатное питание для детей бойцов спецоперации, детей-инвалидов и детей из многодетных семей потратят 61,3 млн рублей. На освобождение детей военнослужащих от оплаты детсадов и другие меры поддержки направят еще 26,9 млн рублей. Трудоустройство подростков в каникулы обойдется городу в 32,3 млн рублей, на летний отдых детей направят 8 млн рублей.

Магдеев обратил внимание, что все дополнительные доходы направлены на решение социальных задач. «Мы будем стремиться наращивать средства, налоговую базу. Допдоходы нужны для того, чтобы тратить их на нужды города», — отметил он.

В прошлом месяце Раис Татарстана Рустам Минниханов передал Набережным Челнам десять новых городских автобусов марки «НЕФАЗ». МУП «Горкоммунхоз» вывел общественный транспорт на новый маршрут №5 по проспекту Чулман. В марте Автоград ожидает новую поставку автобусов.