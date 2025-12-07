На Земле ожидаются сильные магнитные бури и полярные сияния

Полярное сияние 12 октября 2025 года в селе Дубъязы Высокогорского района Татарстана

Фото предоставлено Ириной Абрамовой

Во вторник и среду, 9 и 10 декабря, на Земле прогнозируются магнитные бури уровня G2 и G3 (от средних до сильных) с высокой вероятностью полярных сияний. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

Причиной магнитных штормов станет приход к планете плазмы, выброшенной светилом после двойной вспышки класса M8.1 минувшей ночью. Вспышка не достигла нижней границы высшего класса X, составив 81% от нее. Но центр взрыва находился точно на линии Солнце – Земля, из-за чего «удар по планете ожидается практически фронтальным, то есть произойдет с максимальной эффективностью», пояснили специалисты.

При этом ученые напомнили, что вспышки на Солнце случаются часто, однако на Землю воздействуют лишь немногие из них. Последний прямой удар по планете имел место 12 и 13 ноября, он стал причиной магнитной бури уровня G4. Позднее плазменное облако от вспышки класса X, случившейся 1 декабря, задело Землю по касательной, вызвав шторм уровня G3.

Ранее исследователи отметили, что нынешний выброс в сторону планеты произвела та же самая активная область 4274 (ее новый номер – 4299), что 11 ноября породила в этом же районе вспышку X5.1, которая вызвала упомянутую выше сильнейшую магнитную бурю. Этот активный центр совершил почти полный 27-дневный оборот вокруг Солнца и снова оказался напротив Земли.

«Область почти полностью разрушена, имеет ничтожную площадь около 200 миллионных долей солнечной полусферы, вообще не должна иметь значительной энергии и, по большому счету, уже давно не должна существовать, но ничто из этого ей не мешает», – констатировали в лаборатории.

Пик воздействия плазменного облака на Землю придется на вторую половину дня 9 декабря, а это в сочетании с высокими ожидающимися значениями геомагнитных индексов «создает благоприятные условия для формирования полярных сияний».

Астрономы уточнили, что зимнее время в среднем более благоприятно для наблюдения северного сияния из-за гораздо более темного неба, а также из-за хорошей прозрачности атмосферы, особенно в морозы. Впрочем, наблюдениям может помешать теперешняя пасмурная погода.

Геомагнитные бури и возмущения, согласно предварительным оценкам, продлятся до 11 декабря.

По данным NASA, при геомагнитных штормах уровня G2 связанные с напряжением аварийные ситуации могут возникать в энергосистемах высоких широт (до 60 градусов). Космическим кораблям может потребоваться коррекция ориентации. В высоких широтах вероятно ухудшение условий высокочастотной радиосвязи. Полярные сияния видны на широтах до 55 градусов.

Во время геомагнитных бурь уровня G3 может потребоваться корректировка напряжения на системах энергопитания. Вероятны проблемы со спутниковой навигацией и низкочастотной радионавигацией, возможны перебои в работе высокочастотной радиосвязи. Северные сияния можно наблюдать на широтах до 50 градусов.

Кроме того, при сильных магнитных бурях люди могут чувствовать головную боль, слабость, скачки давления, испытывать бессонницу. Специалисты объясняют это тем, что при колебаниях магнитного поля замедляется капиллярный кровоток и начинается кислородное голодание тканей.

Видео, инфографика: xras.ru.