На Земле прекратилась самая сильная магнитная буря 2025 года
Магнитная буря, бушевавшая на Земле почти двое суток, прекратилась поздним вечером 13 ноября. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Телеграм-канале.
«Закончилась она поздним вечером в минувший четверг, и вот уже более шести часов геомагнитное поле находится в "зеленой" зоне», – отметил синоптик.
По его словам, в ближайшие часы возможны незначительные возмущения магнитосферы, однако они вряд ли достигнут уровня магнитной бури. Во второй половине дня возмущения полностью прекратятся, а период спокойного геомагнитного поля продлится как минимум до конца недели.
Напомним, что буря началась 12 ноября около 03:00 мск из-за прихода облака плазмы и почти достигла высшего уровня G5. В пике геомагнитный индекс Kp достиг значений G4.3-G4.7 – это рекордный показатель для 2025 года.