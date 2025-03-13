На запястье солдата – браслет выживания: как нижнекамцы помогают фронту

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

В Нижнекамске волонтеры объединяются ради помощи участникам специальной военной операции. Общественная организация «Добрые сердца» запустила проект по плетению браслетов выживания – полезного аксессуара, который может спасти жизнь в боевых условиях. Благодаря выигранному гранту в 862 тыс. рублей волонтеры закупили прочный паракорд и организовали мастер-классы для всех желающих.

Лиза, ученица местной школы, в свободное время вносит свой вклад в помощь солдатам. Сегодня она впервые попробовала плести браслет.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

«Меня пригласили, я пришла. Надо помогать нашим бойцам в любых ситуациях», – пояснила волонтер Елизавета Кузнецова.

Браслет выживания представляет собой крепкий шнур, который можно быстро расплести, получив веревку длиной около пяти метров. Она может пригодиться для транспортировки раненых, закрепления груза или даже в качестве импровизированной шины.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

«Мы проводим мастер-классы, потому что это не украшение, а функциональный предмет, который может спасти жизнь в экстремальной ситуации. Наш проект стал возможен благодаря грантовой поддержке Раиса РТ, и мы очень благодарны за эту помощь», – рассказала Валерия Конюхова, сопровождающая проект.

Уже были случаи, когда браслет действительно спасал жизни на передовой.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

«От бойцов приходят отзывы: браслеты реально помогают. Например, с их помощью можно привязать кошку-разведчицу, которая обнаруживает мины. Один из солдат благодаря этому избежал трагедии», – заметила волонтер Светлана Гришунина.

В организации отмечают, что материала для плетения хватает, а вот рук – не всегда. «Я с радостью пришел, хожу постоянно. Помогаю собирать гуманитарную помощь, делать браслеты выживания», – отметил волонтер Марк Карпов.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Совсем скоро готовые браслеты отправят на передовую. Они станут частью партии помощи, которую собирают в пункте приема на улице Химиков, 72б.

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», – отметил руководитель республики.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Позднее Раис Татарстана рассказал о поддержке участников спецоперации и на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле. «Очень большая работа по гуманитарной помощи. В каждый город, в каждый муниципалитет выезжаем, работаем. Население активно работает по сбору и наши компании: 4389 тонн сформировано и направлено», – заметил он.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

С 23 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, получают 2,8 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике. Новая выплата будет действовать до 1 апреля 2025 года. Также в зоне СВО бойцы получают от 210 тыс. рублей в месяц.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой