На Запорожской АЭС в результате обстрелов ВСУ повреждены емкости с дистиллятами

В результате украинских обстрелов емкости с дистиллятами, которые находятся между четвертым и пятым энергоблоками Запорожской АЭС, были повреждены. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на советника гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.

«Они [емкости с дистиллятами] используются частично как часть системы охлаждения ядерного реактора и частично для обмыва определенных узлов и агрегатов. Это они [эксперты МАГАТЭ] и назвали нерадиоактивной утечкой», —рассказал Карчаа.

По его словам, степень серьезности инцидента нужно определять по совокупности факторов.

«Здесь они [ВСУ] часть системы охлаждения, по сути, разбили, в брызгальных бассейнах тоже поразбивали конструкции, — отметил представитель „Росэнергоатома“. — Каждый этот инцидент в отдельности может быть и не критичен, но в совокупности формирует совершенно другую оценку ущерба и рисков».

Ранее Карчаа сообщал, что 19-20 ноября станция попала под самые интенсивные за все время обстрелы со стороны ВСУ. 21 ноября глава Росатома Алексей Лихачев заявил, что ЗАЭС грозит атомная авария. Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков призвал все страны повлиять на киевские власти, чтобы прекратить атаки, которым станция подвергается регулярно.