ЗАЭС при обстреле получила серьезные повреждения, обнаружены нерадиоактивные утечки

Инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) исследовали Запорожскую АЭС, пострадавшую от очередного обстрела. По данным агентства, эксперты обнаружили значительные повреждения резервуаров для конденсата на станции, из них произошла нерадиоактивная утечка.

Непосредственной угрозы ядерной безопасности на ЗАЭС нет, ключевое оборудование не повреждено, несмотря на серьезные повреждения. Четыре реактора ЗАЭС остаются в режиме холодной остановки, еще два – в режиме горячей остановки.

«Эксперты МАГАТЭ сегодня оценили степень ущерба, нанесенного интенсивным обстрелом ЗАЭС в выходные дни <...>. Они подтвердили, что, несмотря на серьезность обстрела, ключевое оборудование осталось неповрежденным и нет никаких непосредственных угроз ядерной безопасности», – цитирует ТАСС заявление МАГАТЭ.

Отмечается, что глава агентства Рафаэль Гросси активизировал свои консультации, направленные на создание защитной зоны у ЗАЭС.

Напомним, сегодня глава Росатома Алексей Лихачев заявил, что ЗАЭС грозит атомная авария. Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков призвал все страны повлиять на киевские власти, чтобы прекратить атаки, которым станция подвергается регулярно.

Расположенная рядом с Энергодаром Запорожская АЭС — самая крупная в Европе. Имеет шесть энергоблоков с реакторами ВВЭР-1000/320. Находится под контролем российских военных с 28 февраля.