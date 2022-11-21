Кремль призвал Запад повлиять на Украину для прекращения обстрелов ЗАЭС

Россия и МАГАТЭ крайне обеспокоены обстрелами Запорожской АЭС со стороны ВСУ. Об этом рассказал журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Мы надеемся, что МАГАТЭ, и мы призываем все страны мира использовать свое влияние, чтобы украинские Вооруженные силы прекратили это делать», — заявил пресс-секретарь Президента России.

Напомним, что в прошедшие дни станция подверглась массированным обстрелам со стороны Украины.

Так, накануне днем председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ВСУ выпустили по территории станции уже более 20 крупнокалиберных ракет.