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Политика
21 ноября 2022  12:54

Кремль призвал Запад повлиять на Украину для прекращения обстрелов ЗАЭС

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Россия и МАГАТЭ крайне обеспокоены обстрелами Запорожской АЭС со стороны ВСУ. Об этом рассказал журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Мы надеемся, что МАГАТЭ, и мы призываем все страны мира использовать свое влияние, чтобы украинские Вооруженные силы прекратили это делать», — заявил пресс-секретарь Президента России. 

Напомним, что в прошедшие дни станция подверглась массированным обстрелам со стороны Украины. 

Так, накануне днем председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ВСУ выпустили по территории станции уже более 20 крупнокалиберных ракет.

#Дмитрий Песков #Украина #обстрел
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