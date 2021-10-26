На закупку лекарств от коронавируса Кабмин РФ выделил более 4 млрд рублей

В России закупят полмиллиона препаратов для лечения госпитализированных пациентов от Сovid-19. Об этом Премьер-министр страны Михаил Мишустин заявил на заседании координационного совета по борьбе с COVID-19.

«Правительство выделило более 4 млрд рублей на закупку специальных лекарств для пациентов с коронавирусом, которые находятся в больницах, — доложил глава Кабмина. — Будет приобретено не менее полумиллиона флаконов противовирусных препаратов».

Глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании доложила, что тенденция к росту случаев заражения наблюдается во всех федеральных округах страны. При этом почти треть случаев приходится на три региона – Москву, Московскую область и Санкт-Петербург.

Из-за ухудшения эпидситуации было принято решение объявить дни с 30 октября по 7 ноября нерабочими. Соответствующий указ 20 октября подписал Президент РФ Владимир Путин.