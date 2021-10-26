На три региона приходится почти треть Covid-случаев в России

На три региона России приходится больше трети случаев Covid-19. Об этом на заседании координационного совета при Кабмине РФ по борьбе с коронавирусом заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

«Увеличилась доля столичных регионов. И сейчас на Москву, Московскую область и город Санкт-Петербург приходится 35,7% заболеваемости в Российской Федерации. Достаточно высокий удельный вес», — сказала глава ведомства.

Она также добавила, что за последние две недели наблюдается тенденция роста заболеваемости во всех федеральных округах страны.

Напомним, из-за ухудшения эпидситуации в России Президент страны Владимир Путин объявил дни с 30 октября по 7 ноября нерабочими. При этом регионы могут сами продлить режим исходя из эпидобстановки.