На выходных снегопады вновь обрушатся на Татарстан – ожидается до месячной нормы осадков

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

На предстоящих выходных активные фронтальные разделы вновь принесут в Татарстан неустойчивую и снежную погоду вместе с некоторым повышением температурного фона. Это следует из прогноза, распространенного Гидрометцентром РТ.

Завтра, 6 февраля, благодаря влиянию гребня антициклона существенных осадков на территории республики не ожидается. Ночью и утром в отдельных районах опустится туман. Температурный фон после повышения, вызванного сегодняшним теплым атмосферным фронтом, вновь понизится. В ночные часы прогнозируется от -15 до -20 градусов (при прояснениях местами до -23), в дневные – от -11 до -16 градусов.

В период с 7 по 9 февраля погодные условия на территории Татарстана, включая Казань, кардинально изменятся. Проходящие через регион атмосферные фронты вызовут умеренный и сильный снег, метели с существенным ухудшением видимости, на дорогах образуется гололедица и снежные заносы.

По расчетам синоптиков, на преобладающей территории республики за эти три дня может выпасть от 10 до 25 миллиметров осадков, что соответствует от половины до полной месячной нормы. Наибольшее количество осадков ожидается в западных районах Татарстана, в том числе в столице РТ.

В ночь на субботу, 7 февраля, местами на западе региона пройдет небольшой снег. Днем снег будет идти в большинстве районов, на западе – местами сильный, в отдельных районах разыграются метели. В темное время суток температура воздуха составит от -14 до -19 градусов (при прояснениях на востоке до -23), в светлое – потеплеет до –7, -12.

В воскресенье, 8-го числа, снег прогнозируется по всей республике, местами сильный, в отдельных районах продолжатся метели. Температура воздуха составит от -8 до -13 градусов ночью и от -5 до -10 днем.

В ночь на понедельник, 9 февраля, также еще будет отмечаться снег. Днем с отходом фронтальной системы дальше на восток и ростом атмосферного давления интенсивность осадков уменьшится, хотя кое-где сохранится небольшой снег. В ночные часы похолодает до -11, -16 градусов, в дневные – ожидается от -8 до -13.

Согласно данным метеорологов, во вторник, 10-го числа, осадки маловероятны. Столбики термометров ночью опустятся до -19, -24 градусов. Днем прогнозируется от -10 до -15.