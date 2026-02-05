За девять дней с улиц Казани вывезли почти столько же снега, сколько за всю прошлую зиму

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

С улиц столицы Татарстана за девять дней, с 27 января, когда начались обильные снегопады, по 4 февраля, вывезли 222 тыс. тонн снега. Это лишь немногим меньше, чем 238 тыс. тонн, которые были вывезены из города за всю минувшую зиму. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани со ссылкой на данные городского Комитета внешнего благоустройства.

С начала 2026 года в столице РТ на дороги первой категории выпало свыше 1,1 млн тонн снега, а за девять дней – больше, чем норма любого из зимних месяцев. В частности, за первые дни февраля в Казани выпало 53% месячной нормы осадков.

За время действия плана «Буран», с 30 января по 4 февраля, из города вывезли 189 тыс. тонн снега. А максимальное количество вывезенного снега этой зимой составило 38 тыс. тонн за сутки. В период аномальных снегопадов на обработку дорог израсходовали 9,5 тыс. тонн реагента и песко-соляной смеси.

Первого февраля убирать снег на улицы Казани вышли 1354 машины, это был абсолютный рекорд. В среднем в эти дни в уборке снега каждый день были задействованы более 1110 единиц спецтехники и свыше 600 дорожных рабочих, отметил председатель Комитета внешнего благоустройства Альберт Шайнуров.

Вчера снег в столице Татарстана убирали 1035 машин и 659 дорожных рабочих. С улиц вывезли 29,3 тыс. тонн снега, а для обработки использовали 150 тонн противогололедных материалов: 9 тонн реагента и 141 тонн песко-соляной смеси.

Несмотря на завершение плана «Буран», в столице РТ продолжаются работы по устранению последствий аномального снегопада. Снег убирают с тротуаров, остановок, автобусных полос и территорий социальных объектов. Сегодня днем очищать улично-дорожную сеть вышли 558 единиц техники и 565 рабочих.

Альберт Шайнуров обратился к казанцам с просьбой не препятствовать уборке снега и переставлять свои автомобили на время расчистки территорий. О запланированной очистке снега городские власти объявляют заранее. Система оповещения населения включает звонки от робота профильного комитета.

Если предупреждения были проигнорированы, припаркованные машины эвакуируют. С начала зимнего сезона в Казани эвакуировали 848 авто, припаркованных в неположенном месте и мешавших работе снегоуборочной техники.

В общей сложности с начала зимнего сезона из Казани вывезли почти 685 тыс. тонн снега, на обработку дорог израсходовали 45,6 тыс. тонн противогололедных материалов.