На выходных сибирский антициклон вызовет 30-градусные морозы в Татарстане

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

До конца недели погоду в Татарстане будет определять обширный антициклон с центром над Западной Сибирью, на периферии которого оказалась республика. Он вызовет сильное понижение температурного фона. Это следует из прогноза, распространенного Гидрометцентром РТ.

Завтра, 16 января, температура воздуха по региону ночью и утром составит от -17 до -22 градусов, в низких местах при прояснениях – до -27. Днем столбики термометров не поднимутся выше -12, -17 градусов.

В субботу и воскресенье, 17-18 января, в ночные и утренние часы температура воздуха будет равняться -19, -26 градусам, а при прояснениях – и -30. В светлое время суток воздух будет прогреваться до -11, -17 градусов.

Однако уже в начале следующей недели, согласно предварительным данным метеорологов, Татарстан окажется во власти атмосферных фронтов, которые принесут с собой постепенное потепление.

В большинстве районов республики будет идти небольшой снег, возможны слабые метели. Днем понедельника, 19 января, температура воздуха составит от -6 до -11 градусов, вторника, 20 января, – от -4 до -9 градусов.

