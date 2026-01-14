Гидрометцентр РТ предупредил о приближении сибирского антициклона

Существенное похолодание в Татарстане, которое ожидается к концу этой недели, объясняется влиянием сибирского антициклона. Об этом «Татар– информу» сообщил начальник Гидрометцентра РТ Феликс Гоголь.

«Зимой чередуются волны холода и тепла. Сейчас надвигается волна похолодания. В четверг республика окажется на периферии сибирского антициклона, погодные условия начнут меняться более существенно», – отметил он.

15 января на преобладающей территории осадков не прогнозируется, лишь на юго-западе из-за близости атмосферного фронта ночью возможен небольшой снег. Температурный фон начнет понижаться. Ночью столбики термометров покажут «минус» 10-15 градусов, на востоке при прояснениях до «минус» 18 градусов, днем будет не выше «минус» 8-13 градусов.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра РТ, в пятницу и субботу в нашем регионе прогнозируется морозная антициклональная погода. Осадки маловероятны, температуры воздуха днем составят «минус» 10-16 градусов, а ночью понизятся до «минус» 20 градусов и ниже.

«В конце недели прогнозируется морозная погода, также связанная с сибирским антициклоном. Дальше мы также ожидаем сохранение пониженного температурного фона. Начинаются Крещенские морозы», – заключил Феликс Гоголь.

Подробнее о погоде в Татарстане на Крещение и во второй половине января читайте в материале «Татар-информа».