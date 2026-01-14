Синоптик Шувалов предупредил о «Предкрещенских» морозах в Татарстане

Период сильных снегопадов для Татарстана в обозримом будущем остается позади. Умеренный снег пройдет в республике в среду. Затем атмосферное давление повысится, а температуры понизятся, сообщил «Татар-информу» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Небо очистится от облаков, будет ясная погода, морозы будут постепенно крепчать. В четверг по республике ожидается "минус" 11-16 градусов, в пятницу – "минус" 17-19 градусов, а в субботу и воскресенье – до "минус" 20-25 градусов мороза в ночные часы и "минус" 15-20 градусов днем. Так что первая рабочая неделя после продолжительных праздников принесет в Татарстан хорошие морозы», – рассказал он.

Похолодание затронет Казань, Набережные Челны и восток республики. Ощутимый юго-восточный ветер ожидается в начале периода похолодания – порывами до 10-12 метров в секунду в среду. Затем он ослабнет до штиля.

«Я бы назвал эти морозы Предкрещенскими, потому что именно на Крещение – 19 января – произойдет небольшое ослабление морозов. Будет около "минус" 15 градусов, возможен слабый снег», – отметил Шувалов.

