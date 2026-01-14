После снегопадов – к крещенским морозам: синоптики рассказали о погоде в Татарстане

Крепкие морозы придут в Татарстан, столбики термометров опустятся до минус 25 градусов. Пик похолодания, которое метеорологи называют предкрещенским, придется на выходные. На Крещение морозы немного ослабнут. Какая погода ожидается во второй половине января, «Татар-информу» рассказали метеорологи.





Погодные условия для желающих окунуться в прорубь ожидаются более комфортными, чем в былые морозные годы

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Предкрещенские морозы до минус 25 градусов накроют Татарстан в выходные

Период сильных снегопадов для Татарстана в обозримом будущем остается позади. Умеренный снег пройдет в республике в среду. В Казани, Набережных Челнах и Альметьевске возможны существенные осадки. Затем атмосферное давление повысится, а температуры понизятся, сообщил «Татар-информу» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Небо очистится от облаков, будет ясная погода, морозы будут постепенно крепчать. В четверг по республике ожидается минус 11-16 градусов, в пятницу – минус 17-19 градусов, а в субботу и воскресенье – до минус 20-25 градусов мороза в ночные часы и минус 15-20 градусов днем. Так что первая неделя после продолжительных праздников принесет в Татарстан хорошие морозы», – рассказал он.

Похолодание затронет Казань, Набережные Челны и восток республики. Ощутимый юго-восточный ветер ожидается в начале периода похолодания – порывами до 10-12 метров в секунду в среду. Затем он ослабнет до штиля.

«Я бы назвал эти морозы предкрещенскими, потому что именно на Крещение – 19 января – произойдет небольшое ослабление морозов. Будет около минус 15 градусов, возможен слабый снег», – отметил Шувалов.

Таким образом, погодные условия для желающих окунуться в прорубь ожидаются более комфортными, чем в былые морозные годы.

Предстоящая декада в республике будет достаточно холодной Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Декадная температура будет ниже климатической нормы на 3-5 градусов

По данным синоптика, в целом предстоящая декада в республике будет достаточно холодной.

«Эта декада началась с положительной аномалии. Температура в пятницу, субботу, воскресенье будет на 6-8 градусов ниже климатической нормы. Среднедекадная температура будет также на 3-5 градусов ниже климатической нормы», – сказал Александр Шувалов.

По его словам, понижение температуры произойдет начиная со среды.

«Это не минус 40 градусов, как на юге Сибири, но все равно похолодание значительное», – добавил синоптик.

По предварительному прогнозу, в целом температура в январе в нашем регионе ожидается близкой к климатической норме.

«Пока температура немного выше нормы, потому что был большой всплеск тепла, связанный с выходом южных циклонов. Было достаточно много теплого воздуха. Осадков выпало уже почти три четверти от положенного по климату, а прошла только треть месяца. Скорее всего, количество осадков за месяц превысит норму», – сказал Шувалов.

Период сильных снегопадов для Татарстана в обозримом будущем остается позади Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

На западе республики за декаду выпала почти месячная норма осадков

Январские снегопады, перепады температур и давления – таковы погодные особенности этой зимы в Татарстане. В некоторых районах республики снега выпало уже очень много.

«Обильные осадки выпали 3-4 января. С начала января больше всего осадков выпало в западной части республики. В Казани – более 29,5 мм, в Вязовых Зеленодольского района – более 33 мм, в Кайбицком районе – 26 мм, в Арском – 31 мм», – рассказал «Татар-информу» начальник Гидрометцентра РТ Феликс Гоголь.

Месячная норма осадков в январе в Казани составляет 45,7 мм, в Вязовых – 36,1 мм. В целом по республике норма осадков в январе – 33,2 мм. Таким образом, на западе региона количество выпавших осадков уже приближается к месячной норме, а в восточной части – в 1,5-2 раза меньше (чем на западе).

Первая декада января в Казани оказалась немного теплее климатической нормы.

Обильные осадки выпали 3-4 января. С начала января больше всего осадков выпало в западной части республики Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«В Казани, Вязовых, Арске высота снежного покрова на 8-10 см превышает норму»

По данным снегосъемок Гидрометцентра Татарстана, высота снежного покрова в республике сейчас разная – от 17 см в Чистополе и 19 см в Чулпаново Нурлатского района до 34 см в Лаишево, 33 см в Арске, 39 см в Вязовых Зеленодольского района и 44 см в Казани.

«На западе снега выпало много, а на юге и востоке – меньше. В Бугульме – всего 20 см, в Азнакаево – 25 см. В западных районах: в Казани, Вязовых, Арске – высота снежного покрова на 8-10 см превышает норму, а на востоке либо близкая к норме, либо чуть выше нормы на сегодняшнюю дату», – заметил Феликс Гоголь.

Для сравнения: в прошлую зиму к этому сроку осадков в республике выпало значительно меньше: в Арске – 30 см, а в Вязовых всего 22 см.

Если вспомнить историю, то рекордной по количеству снега была зима 2010-2011 годов. Тогда к концу первой декады января высота снега по республике составляла по республике от 30 до 70 см. Особенно много снега выпало в Арском, Зеленодольском, Лаишевском районах. Много снега выпало и зимой 2023-2024 годов. Тогда на аналогичную дату высота снежного покрова в разных районах составляла от 20 до 55 см.

В прошлую зиму к этому сроку осадков в республике выпало значительно меньше Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«В четверг республика окажется на периферии Сибирского антициклона»

Напоследок Феликс Гоголь дал детальный прогноз погоды на ближайшие дни. Погодные условия будут постепенно меняться. В среду, 14 января, ночью в большинстве районов пройдет снег, местами с метелью. Днем с ростом атмосферного давления небольшой снег сохранится лишь на крайнем юго-западе республики. Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до минус 7-12 градусов, на востоке при прояснениях до минус 15 градусов, днем составит минус 5-10 градусов.

15 января республика окажется на периферии Сибирского антициклона. На преобладающей территории осадков не прогнозируется, лишь на юго-западе из-за близости атмосферного фронта ночью возможен небольшой снег. Температурный фон начнет понижаться. Ночью столбики термометров покажут минус 10-15 градусов, на востоке при прояснениях до минус 18 градусов, днем будет не выше минус 8-13 градусов.

«Зимой чередуются волны холода и тепла. Сейчас надвигается волна похолодания. В четверг республика окажется на периферии Сибирского антициклона, погодные условия начнут меняться более существенно», – сообщил Феликс Гоголь.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра РТ, в пятницу и субботу в нашем регионе прогнозируется морозная антициклональная погода. Осадки маловероятны, температуры воздуха днем составят минус 10-16 градусов, а ночью понизятся до минус 20 градусов и ниже.

«В конце недели прогнозируется морозная погода, также связанная с Сибирским антициклоном. Дальше мы также ожидаем сохранение пониженного температурного фона. Начинаются крещенские морозы, классический вариант», – заключил Феликс Гоголь.