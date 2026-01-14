После снегопадов – к крещенским морозам: синоптики рассказали о погоде в Татарстане
Предкрещенские морозы до минус 25 градусов ожидаются в Татарстане в выходные
Крепкие морозы придут в Татарстан, столбики термометров опустятся до минус 25 градусов. Пик похолодания, которое метеорологи называют предкрещенским, придется на выходные. На Крещение морозы немного ослабнут. Какая погода ожидается во второй половине января, «Татар-информу» рассказали метеорологи.
Предкрещенские морозы до минус 25 градусов накроют Татарстан в выходные
Период сильных снегопадов для Татарстана в обозримом будущем остается позади. Умеренный снег пройдет в республике в среду. В Казани, Набережных Челнах и Альметьевске возможны существенные осадки. Затем атмосферное давление повысится, а температуры понизятся, сообщил «Татар-информу» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
«Небо очистится от облаков, будет ясная погода, морозы будут постепенно крепчать. В четверг по республике ожидается минус 11-16 градусов, в пятницу – минус 17-19 градусов, а в субботу и воскресенье – до минус 20-25 градусов мороза в ночные часы и минус 15-20 градусов днем. Так что первая неделя после продолжительных праздников принесет в Татарстан хорошие морозы», – рассказал он.
Похолодание затронет Казань, Набережные Челны и восток республики. Ощутимый юго-восточный ветер ожидается в начале периода похолодания – порывами до 10-12 метров в секунду в среду. Затем он ослабнет до штиля.
«Я бы назвал эти морозы предкрещенскими, потому что именно на Крещение – 19 января – произойдет небольшое ослабление морозов. Будет около минус 15 градусов, возможен слабый снег», – отметил Шувалов.
Таким образом, погодные условия для желающих окунуться в прорубь ожидаются более комфортными, чем в былые морозные годы.
Декадная температура будет ниже климатической нормы на 3-5 градусов
По данным синоптика, в целом предстоящая декада в республике будет достаточно холодной.
«Эта декада началась с положительной аномалии. Температура в пятницу, субботу, воскресенье будет на 6-8 градусов ниже климатической нормы. Среднедекадная температура будет также на 3-5 градусов ниже климатической нормы», – сказал Александр Шувалов.
По его словам, понижение температуры произойдет начиная со среды.
«Это не минус 40 градусов, как на юге Сибири, но все равно похолодание значительное», – добавил синоптик.
По предварительному прогнозу, в целом температура в январе в нашем регионе ожидается близкой к климатической норме.
«Пока температура немного выше нормы, потому что был большой всплеск тепла, связанный с выходом южных циклонов. Было достаточно много теплого воздуха. Осадков выпало уже почти три четверти от положенного по климату, а прошла только треть месяца. Скорее всего, количество осадков за месяц превысит норму», – сказал Шувалов.
На западе республики за декаду выпала почти месячная норма осадков
Январские снегопады, перепады температур и давления – таковы погодные особенности этой зимы в Татарстане. В некоторых районах республики снега выпало уже очень много.
«Обильные осадки выпали 3-4 января. С начала января больше всего осадков выпало в западной части республики. В Казани – более 29,5 мм, в Вязовых Зеленодольского района – более 33 мм, в Кайбицком районе – 26 мм, в Арском – 31 мм», – рассказал «Татар-информу» начальник Гидрометцентра РТ Феликс Гоголь.
Месячная норма осадков в январе в Казани составляет 45,7 мм, в Вязовых – 36,1 мм. В целом по республике норма осадков в январе – 33,2 мм. Таким образом, на западе региона количество выпавших осадков уже приближается к месячной норме, а в восточной части – в 1,5-2 раза меньше (чем на западе).
Первая декада января в Казани оказалась немного теплее климатической нормы.
«В Казани, Вязовых, Арске высота снежного покрова на 8-10 см превышает норму»
По данным снегосъемок Гидрометцентра Татарстана, высота снежного покрова в республике сейчас разная – от 17 см в Чистополе и 19 см в Чулпаново Нурлатского района до 34 см в Лаишево, 33 см в Арске, 39 см в Вязовых Зеленодольского района и 44 см в Казани.
«На западе снега выпало много, а на юге и востоке – меньше. В Бугульме – всего 20 см, в Азнакаево – 25 см. В западных районах: в Казани, Вязовых, Арске – высота снежного покрова на 8-10 см превышает норму, а на востоке либо близкая к норме, либо чуть выше нормы на сегодняшнюю дату», – заметил Феликс Гоголь.
Для сравнения: в прошлую зиму к этому сроку осадков в республике выпало значительно меньше: в Арске – 30 см, а в Вязовых всего 22 см.
Если вспомнить историю, то рекордной по количеству снега была зима 2010-2011 годов. Тогда к концу первой декады января высота снега по республике составляла по республике от 30 до 70 см. Особенно много снега выпало в Арском, Зеленодольском, Лаишевском районах. Много снега выпало и зимой 2023-2024 годов. Тогда на аналогичную дату высота снежного покрова в разных районах составляла от 20 до 55 см.
«В четверг республика окажется на периферии Сибирского антициклона»
Напоследок Феликс Гоголь дал детальный прогноз погоды на ближайшие дни. Погодные условия будут постепенно меняться. В среду, 14 января, ночью в большинстве районов пройдет снег, местами с метелью. Днем с ростом атмосферного давления небольшой снег сохранится лишь на крайнем юго-западе республики. Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до минус 7-12 градусов, на востоке при прояснениях до минус 15 градусов, днем составит минус 5-10 градусов.
15 января республика окажется на периферии Сибирского антициклона. На преобладающей территории осадков не прогнозируется, лишь на юго-западе из-за близости атмосферного фронта ночью возможен небольшой снег. Температурный фон начнет понижаться. Ночью столбики термометров покажут минус 10-15 градусов, на востоке при прояснениях до минус 18 градусов, днем будет не выше минус 8-13 градусов.
«Зимой чередуются волны холода и тепла. Сейчас надвигается волна похолодания. В четверг республика окажется на периферии Сибирского антициклона, погодные условия начнут меняться более существенно», – сообщил Феликс Гоголь.
По предварительному прогнозу Гидрометцентра РТ, в пятницу и субботу в нашем регионе прогнозируется морозная антициклональная погода. Осадки маловероятны, температуры воздуха днем составят минус 10-16 градусов, а ночью понизятся до минус 20 градусов и ниже.
«В конце недели прогнозируется морозная погода, также связанная с Сибирским антициклоном. Дальше мы также ожидаем сохранение пониженного температурного фона. Начинаются крещенские морозы, классический вариант», – заключил Феликс Гоголь.