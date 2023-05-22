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Общество 22 мая 2023 15:50

Гидрометцентр РТ: На этой неделе в Татарстане ожидается 32-градусная жара

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Гидрометцентр РТ сообщил, что в Татарстане на этой неделе ожидается значительное повышение температуры.

«Сегодня воздух в Татарстане прогреется до +29°. С 23 по 26 мая, в дневные часы воздух будет прогреваться до +25° — +32°», – говорится в сообщении.

Вероятность незначительных осадков есть в ночь с 27 на 28 мая.

#татарстан погода
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