Гидрометцентр РТ: На этой неделе в Татарстане ожидается 32-градусная жара

Гидрометцентр РТ сообщил, что в Татарстане на этой неделе ожидается значительное повышение температуры.

«Сегодня воздух в Татарстане прогреется до +29°. С 23 по 26 мая, в дневные часы воздух будет прогреваться до +25° — +32°», – говорится в сообщении.

Вероятность незначительных осадков есть в ночь с 27 на 28 мая.