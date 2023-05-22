Сильный ветер и 30-градусная жара ожидаются в Татарстане

Завтра, 23 мая, в Татарстане благодаря воздействию антициклона сохранится установившаяся прежде жаркая погода, температурный фон еще немного повысится. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

В небе над республикой прогнозируется переменная облачность. Осадков при этом не ожидается, отмечают синоптики.

Будет дуть юго-восточный и восточный ветер силой от 4 до 9 м/с. Днем местами он будет усиливаться порывами до 15–17 м/с (в Казани — лишь до 14 м/с).

Ночью температура воздуха составит от 4 до 9 градусов выше нуля, на западе региона — до +10, +15 градусов (в столице РТ — от +13 до +15, но в низких местах — от +10 до +12). В светлое время суток воздух прогреется до 25–30 градусов тепла (в Казани — до +27, +29 градусов).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что температура воздуха в Татарстане в последнюю декаду мая будет выше нормы на 6 градусов.