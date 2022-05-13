На время Казанского марафона будет перекрыта большая часть Казани

В предстоящие выходные, 14 и 15 мая, в связи с проведением Казанского марафона движение транспорта будет перекрыто на большей части территории столицы Татарстана.

В первую очередь это коснется улиц центральной части города.

Так, с 15:00 13 мая до 22:00 15 мая – перекроют улицу Ташаяк (от ул.Лево-Булачной до ул.Саид-Галеева, в двух направлениях движения);

с 14:00 до 16:45 14 мая – улицу Московскую (от ул.Яхина до ул.Ташаяк, в двух направлениях движения);

с 14:00 до 16:45 14 мая – улицу Лево-Булачную (от ул.Ташаяк до ул.Т.Гиззата);

с 14:00 до 16:45 14 мая – улицу Право-Булачную (от ул.М.Джалиля до ул.Ташаяк);

с 14:00 до 16:45 14 мая – Кремлевскую набережную (от ул.Саид-Галеева до ул.Батурина, в одном направлении движения);

с 14:00 до 16:45 14 мая – улицу Профсоюзную (от ул.Чернышевского до ул.Право-Булачной, в одном направлении движения);

с 14:00 до 16:45 14 мая – улицу Чернышевского (от ул.Профсоюзной до ул.Лево-Булачной);

с 14:00 до 16:45 14 мая – площадь Тысячелетия (от ул.Ташаяк до Кремлевской дамбы, в двух направлениях движения);

с 23:00 14 мая до 22:00 15 мая – улицу Московскую (от ул.Яхина до ул.Ташаяк, в двух направлениях движения);

с 6:00 до 14:15 15 мая – Кремлевскую набережную (от ул.Саид-Галеева до ул.Батурина, в двух направлениях движения);

с 6:00 до 14:15 15 мая – улицу Батурина (от ул.Большой Красной до Кремлевской набережной, в двух направлениях движения);

с 6:00 до 14:15 15 мая – улицу Профсоюзную (от ул.Чернышевского до ул.Право-Булачной, в одном направлении движения);

с 6:00 до 14:15 15 мая – площадь Тысячелетия (от Кремлевской дамбы до ул.Ташаяк, в двух направлениях движения);

с 6:00 до 14:15 15 мая – улицу Право-Булачную (от ул.Пушкина до ул.Ташаяк);

с 6:00 до 14:15 15 мая – улицу Лево-Булачную (от ул.Ташаяк до ул.Татарстан);

с 6:30 до 14:15 15 мая – улицу Татарстан (от ул.Московской до ул.Лево-Булачной, в двух направлениях движения);

c 6:30 до 14:15 15 мая – улицу Пушкина (от ул.Островского до ул.Право-Булачной, в двух направлениях движения);

с 6:30 до 11:00 15 мая – улицу М.Салимжанова (от ул.Пушкина до ул.Н.Назарбаева, в двух направлениях движения);

с 6:30 до 11:00 15 мая – улицу А.Айдинова (от ул.М.Салимжанова до Щербаковского переулка, в двух направлениях движения);

с 6:30 до 11:00 15 мая – улицу Петербургскую (от ул.А.Айдинова до ул.Н.Назарбаева, в двух направлениях движения);

с 6:30 до 11:00 15 мая – улицу Т.Миннуллина (от ул.Тихомирнова до ул.Островского, в двух направлениях движения).

Также ограничение затронет пути, связывающие части города по разным берегам реки и Ново-Савиновский район.

с 6:00 до 14:15 15 мая – будет закрыта для движения транспорта Кремлевская дамба (от ул.Декабристов до площади Тысячелетия, в двух направлениях движения);

с 6:00 до 12:30 15 мая – Декабристов (от Кремлевской дамбы до ул.Чистопольской, в двух направлениях движения);

с 6:30 до 12:30 15 мая – Сибгата Хакима (от ул.Декабристов до ул.Ф.Амирхана, в двух направленияъ движения);

с 7:30 до 12:45 15 мая – СибгатаиХакима (от ул.Ф.Амирхана до пересечения с ул.Чистопольской, в двух направлениях движения с возможностью сквозного проезда со стороны ул.А.Козина и ул.Нигматуллина);

с 7:30 до 12:45 15 мая – местный проезд по Фатыха Амирхана (от ул.А.Козина до ул.С.Хакима);

с 7:30 до 12:45 15 мая – местный проезд по Фатыха Амирхана (от ул.С.Хакима до моста Миллениум);

с 7:45 до 12:45 15 мая – съезд с Чистопольской ко второму заезду на территорию футбольного стадиона «Ак Барс Арена» (две правые полосы движения);

с 7:45 до 12:45 15 мая – внутренняя дорога вокруг футбольного стадиона «Ак Барс Арена» (в двух направлениях движения);

с 7:45 до 12:45 15 мая – съезд с проспекта Ямашева по нижнему мосту к дому №122б по Ямашева (в одном направлении движения);

с 7:45 до 12:45 15 мая – съезд с проспекта Ямашева по нижнему мосту (у дома №39 по Сибирскому тракту);

с 7:45 до 12:45 15 мая – Чистопольская (по направлению от ул.Чистопольской до съезда на круговое движение вокруг футбольного стадиона «Ак Барс Арена», три правые полосы движения);

с 8:15 до 12:45 15 мая – Фатыха Амирхана (от дома №3а по ул.Ф.Амирхана до моста Миллениум), на мосту Миллениум (от ул.С.Хакима до ул.Вишневского);

с 8:30 до 13:45 15 мая – Подлужная (от съезда с моста Миллениум до дома №17 по ул.Подлужной, в двух направлениях движения с возможностью выезда из жилого сектора в сторону ул.Толстого).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Казанский марафон соберет около 12 тыс. участников из 17 стран, а ограничения по передвижению коснутся также автобусов и троллейбусов.