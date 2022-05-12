В Казани на три дня изменится схема движения ряда автобусов

С 13 по 15 мая в Казани изменится схема движения ряда автобусных и троллейбусных маршрутов. В эти дни в городе ожидается подготовка и проведение Казанского марафона, напоминает пресс-служба мэрии столицы РТ.

Изменения затронут автобусы и другой общественный транспорт, двигающийся от центра города в сторону остановки «Энергоуниверситет», а также в обратном направлении. Это автобусы №6, 35, 35а, 37, 47, 74, Из их схем движения уберут такие остановочные пункты, как «ЦУМ» и «Дворец спорта», «Центральный стадион», «Железнодорожный вокзал» и «Улица Саид-Галеева». Изменения связы с закрытием участков дорог по ул.Ташаяк от Лево-Булачной до ул.Саид-Галеева в обоих направлениях.

Из-за закрытия дорог на площади Тысячелетия, ул.Московской от ул.Яхина до ул.Ташаяк, ул.Лево-Булачной от ул.Ташаяк до ул.Т. Гиззата, ул.Право-Булачной от ул.М. Джалиля до ул.Ташаяк и Кремлевской набережной от ул.Саид-Галеева до ул.Батурина поменяют схему курсирования автобусы №6, 15, 22, 28, 28а, 29, 35, 35а, 37, 47, 74, 75, 89. Они пропустят такие остановки, как «Педагогический институт», «Улица Чернышевского» и «Центральный стадион», «Колхозный рынок», «ЦУМ». В обратном направлении будут также пропущены «Улица Батурина», «КАИ», «Площадь Свободы».

15 мая планируется самая значительная корректировка маршрутов из-за масштабного перекрытия дорог. Оно распространится на участки ул.Декабристов от ул.Чистопольской до Кремлевской дамбы, Кремлевской дамбы, Кремлевской набережной от ул.Саид-Галеева до ул.Батурина, площади Тысячелетия, ул.Лево-Булачной от ул.Ташаяк до ул.Пушкина, ул.Право-Булачной от ул.Ташаяк до ул.Татарстан, ул.Пушкина от ул.Островского до ул.Московской, ул.Салимжанова от ул.Пушкина до ул.Назарбаева. Из-за этого схемы движения автобусов №6, 15, 22, 28, 28а, 29, 35, 35а, 37, 47, 74, 75, 89 будут изменены. Так, ожидается пропуск остановок «Комбинат здоровья», «Педагогический университет», «Улица Чернышевского», «Центральный стадион» и «Энергетический университет», «Улица Толстого», «Улица Гоголя», «Площадь Свободы», «КАИ», «Улица Батурина», а также «ЦУМ», «Дворец спорта».

С 8:15 до 12:45 15 мая из-за закрытия движения от моста Миллениум в направлении центрального парка культуры и отдыха им.Горького остановки «Улица С.Хакима», «Мост Миллениум» пропустят автобусы № 43, 54.

Ранее «Татар-информ» сообщал, какие изменения в эти дни произойдут с пятью троллейбусными маршрутами и называл улицы, на которых ограничат движение транспорта.