В Казани из-за марафона изменится схема движения троллейбусов №2, 6, 7, 8, 12

На время подготовки и проведения Казанского марафона в столице Татарстана изменится схема движения пяти троллейбусных маршрутов. Об этом сообщает «Метроэлектротранс».

Так, 13 мая из-за перекрытия улицы Ташаяк на участке от Лево-Булачной до Саид-Галеева троллейбус №7 будет курсировать от улицы Халитова до Речного порта. Ограничение продлится с 15.00 до 23.59.

На следующий день с полуночи до 14.00 и с 16.45 до 23.00 изменится схема движения троллейбусов №2 и 7. Из-за ограничения на улице Ташаяк движение первого маршрута будет закрыто, а второй вновь проследует от улицы Халитова до Речного порта.

И, наконец, в воскресенье, 15 мая, с 6 до 11 утра будет перекрыт участок улицы Салимжанова. В связи с этим троллейбусы №6, 8 и 12 будут разворачиваться на Танковом кольце.

Ранее «Татар-информ» рассказывал, какие улицы будут перекрыты на время проведения Казанского марафона.