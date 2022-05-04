Казанский марафон соберет около 12 тыс. участников из 17 стран

В Казанском марафоне, который пройдет 14 и 15 мая, планируется участие около 12 тыс. спортсменов со всей России и из 16 других стран. При этом регистрация открыта до 8 мая рассказал замминистра спорта РТ Ильдар Садриев на пресс-конференции в «Татар-информе» .

«Казанский марафон – это беговая экскурсия по самым главным достопримечательностям города. Участие в забеге принесет не только огромное количество положительных эмоций от преодоления спортивной дистанции, но еще гости смогут насладиться пейзажами, архитектурой и гостеприимством», — отметил спикер.

По его словам, самой популярной дистанцией по статистике регистраций стал полумарафон. Уже сейчас на него зарегистрировались порядка 3 тыс. человек. Всего же пройдут забеги на 3, 10, 21,1, и 42,2 километра. Маршрут пройдет через Казанский Кремль, центр семьи «Казан», мост Миллениум и Кремлевскую набережную.

При этом маршрут немного изменился по сравнению с предыдущими годами, однако трасса так и осталась одной из самых плоских в Европе, сообщил основатель серии спортивных мероприятий TIMERMAN Вадим Янгиров.

«Также у нас запланирован детский забег, который является самым крупным в России. Трасса основного же марафона претерпела небольшие изменения, но осталась такой же плоской. В то же время для бегунов на 10 километров, мы разнообразили дистанцию: они побегут по Кремлевской набережной», — добавил он.

Из основных изменений маршрута – теперь бегуны не будут добегать до Чистопольской, а сворачивать раньше, что позволит снизить нагрузку на основные транспортные узлы города, пояснил Янгиров. Полный список дорог, которые перекроют для марафона, публиковал ранее «Татар-информ».

Из известных людей участие в марафоне на самую длинную дистанцию вновь планирует принять Алексей Смертин.

При этом каждый участник должен предоставить справку с допуском на марафон. Только около 30% из них будут жители Татарстана, а большая часть бегунов приезжие из других регионов и стран, заявил организатор.

Казанский марафон пройдет 14 и 15 мая. Регистрация открыта на сайте.