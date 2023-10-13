На Вознесенском тракте после жалоб на пробки появится новая разворотная петля

На отрывшемся накануне в столице Татарстана Вознесенском тракте создадут разворотную петлю, чтобы водители могли уехать обратно в сторону улицы Гвардейская. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Ранее горожане начали жаловаться на возникшие вчера и сегодня утром пробки. Они были вызваны узким съездом, который не справлялся с потоком машин.

«Выезд с Вознесенского тракта на проспект Победы, сделали узкий съезд — развязку, с 4-полосной дороги сразу съезд в одну полосу, из-за этого образуются огромные пробки, сделайте что-нибудь, пожалуйста», — написал, в частности, один из пользователей (орфография приведена к нормативной — прим. Т-и).

«<…> это не первый съезд такого рода в городе — абсолютно такие же на многих других участках. Вопрос не в том, что угол не тот или съезд не такой ширины. Вопрос в том, что пока введена только первая очередь тракта. С введением второй очереди тракт будет нести свою главную функцию выездной магистрали. И тогда движение будет динамичнее», — заявили в мэрии.

Вместе с тем представители властей Казани анонсировали добавление «для улучшения ситуации» разворотной петли, предложенной до этого жителями столицы РТ.

Кроме того, в городской администрации заметили, что загородившая проезд фура на попавшем в социальные сети видео «именно сломалась, а не „не вписалась“», сославшись на данные ГИБДД.