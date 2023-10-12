В Казани запустили движение по первому участку Вознесенского тракта

В Казани открылся первый участок Вознесенского тракта — от улицы Гвардейская до проспекта Победы. Церемонию провел Раис Татарстана Рустам Минниханов.

«В преддверии профессионального праздника дорожных строителей мы запускаем движение на самом сложнейшем объекте — Вознесенском тракте», — поприветствовал он собравшихся.

Минниханов поблагодарил Президента России Владимира Путина, а также Министерство транспорта, дорожное агентство и дорожных строителей за вклад в строительство магистрали.

«Начинаем движение. Алга», — сказал Рустам Минниханов запуская движение по дороге. Его фраза послужила стартовым сигналом для движения 20 КАМАЗов, которые первыми проехали по новой трассе.

Длина первого участка составляет 3,8 километра. Для обеспечения скоростного движение по шестиполосной магистрали возведены два тоннеля. Один расположился на пересечении с улицей Гвардейская, второй — на пересечении с проспектом Победы.

С городскими дорогами новая трасса соединена съездами и местными проездами общей протяженностью 4,2 километра. Кроме того, рабочие проложили велодорожки, ливневки и тротуары вдоль всей магистрали.

Освещение на дороге обеспечивают 470 фонарей. Кроме того, рабочие озеленили прилегающую территорию, высадив около шести тысяч деревьев и свыше двух тысяч кустарников рядом с трассой.

Для комфорта местных жителей рабочие построили три подземных перехода, а также установили дорожные знаки и почти километр шумозащитных экранов. Всего на строительстве первого участка Вознесенского тракта ежедневно было задействовано свыше 150 рабочих и почти 100 единиц спецтехники.