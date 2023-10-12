«Начинаем движение. Алга!»: в Казани открыли первый участок Вознесенского тракта

«В преддверии профессионального праздника дорожных строителей мы запускаем движение на самом сложнейшем объекте – Вознесенском тракте», – такими словами Раис Татарстана Рустам Минниханов поприветствовал собравшихся на церемонии открытия дороги.

Он отметил, что на строительство магистрали направлено свыше 13,4 млрд рублей, и поблагодарил Президента России Владимира Путина, а также Министерство транспорта, дорожное агентство РТ и дорожных строителей.

«Начинаем движение. Алга!» – сказал Рустам Минниханов, запуская движение по дороге. Его фраза послужила стартовым сигналом для движения 20 «КАМАЗов», которые первыми проехали по новой трассе. Стоит отметить, что через считаные минуты после церемонии дорога начала заполнятся автомобилями жителей города.

Длина первого участка составляет 3,8 километра. Для того чтобы движение по шестиполосной магистрали было скоростным, возвели два тоннеля. Один расположился на пересечении с улицей Гвардейской, а второй – на пересечении с проспектом Победы.

С городскими дорогами новая трасса соединена съездами и местными проездами общей протяженностью 4,2 километра. Кроме того, рабочие проложили велодорожки, ливневки и тротуары вдоль всей магистрали.

Освещение на дороге обеспечивают 470 фонарей. Кроме того, рабочие посадили рядом с трассой около шести тысяч деревьев и свыше двух тысяч кустарников рядом с трассой.

Для комфорта местных жителей рабочие построили три подземных перехода, а также установили дорожные знаки и почти километр шумозащитных экранов.

Отметим, что во время строительства на шести участках были построены временные объездные дороги общей длиной 1,7 километра, также для удобства местных жителей.

Всего на строительстве первого участка Вознесенского тракта ежедневно было задействовано свыше 150 рабочих и почти 100 единиц спецтехники.

Ранее мэр Казани Ильсур Метшин отмечал, что Вознесенский тракт даст стимул к развитию стагнирующей промышленной территории, через который он проходит. Согласно проектам планировок, здесь появятся 6 школ, 20 детских садов и поликлиник, а также физкультурно-оздоровительный комплекс. Строительство нескольких домов уже началось.

Фотографии Салавата Камалетдинова / «Татар-информ»

Видео: телеграм-канал администрации Советского района