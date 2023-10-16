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На Вознесенском тракте после жалоб на пробки открыли новую разворотную петлю
На Вознесенском тракте в столице Татарстана появилась разворотная петля, чтобы водители могли уехать обратно в сторону улицы Гвардейская. Об этом сообщает Комитет внешнего благоустройства Казани в своем Telegram-канале.
«Этот элемент позволит разгрузить движение в районе пересечения с проспектом Победы. Теперь транспорт сможет беспрепятственно проехать в обратном направлении по двухполосной дороге», — отмечают в комитете.
Жалобы на пробки появились в первый же день работы тракта. Узкий съезд не мог справиться с потоком машин. Из-за этого казанцы и предложили мэрии добавить разворотную петлю.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани открылся первый участок Вознесенского тракта — от улицы Гвардейская до проспекта Победы, постройки которого ждали 50 лет. Участие в церемонии открытия принял Раис Татарстана Рустам Минниханов.
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