На Вознесенском тракте после жалоб на пробки открыли новую разворотную петлю

Фото: © «Татар-информ»

На Вознесенском тракте в столице Татарстана появилась разворотная петля, чтобы водители могли уехать обратно в сторону улицы Гвардейская. Об этом сообщает Комитет внешнего благоустройства Казани в своем Telegram-канале.

«Этот элемент позволит разгрузить движение в районе пересечения с проспектом Победы. Теперь транспорт сможет беспрепятственно проехать в обратном направлении по двухполосной дороге», — отмечают в комитете.

Жалобы на пробки появились в первый же день работы тракта. Узкий съезд не мог справиться с потоком машин. Из-за этого казанцы и предложили мэрии добавить разворотную петлю.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани открылся первый участок Вознесенского тракта — от улицы Гвардейская до проспекта Победы, постройки которого ждали 50 лет. Участие в церемонии открытия принял Раис Татарстана Рустам Минниханов.