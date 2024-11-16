На видео сняли очередь на выставку подбитой техники НАТО в Казани

На выставку трофейной техники под названием «Сила V правде — гордость и Победа» пришло огромное количество людей, из-за чего у входа образовались длинные очереди длиной свыше ста метров. Для обеспечения безопасности посетителей на входе установлены металлодетекторы, а также проводится проверка личных вещей, что замедляет процесс прохода внутрь экспозиции, передает с места событий корреспондент «Татар-информа».

Фото: © Елена Фенина \ «Татар-информ»

Туристы приезжают на специальных автобусах, многие приходят вместе с семьями. Ближайшие к Центральному стадиону парковки, где развернута экспозиция, переполнены, и людям приходится оставлять машины далеко и идти пешком.

На самой выставке тоже образуются очереди: к экспонатам, к палаткам с военным снаряжением и различными активностями. Наибольшее скопление народа наблюдается возле палатки, где демонстрируется вражеское стрелковое вооружение.

Несмотря на внушительные размеры очередей, посетители подчеркнули, что ожидание составило не более 15 минут.

В первый день выставки ее посетили свыше восьми тысяч человек, сообщила председатель Комитета по делам детей и молодежи исполкома Казани Алия Загидуллина.

«По подсчетам на вчерашний день, посетителями выставки стали уже более 42 тысячи человек. Думаю, сегодня эта цифра стала больше еще на 20 тысяч. Посетителей действительно очень много», – рассказала Алия Загидуллина «Татар-информу».

Ранее «Татар-информ» рассказывал о том, что в Казани открылась выставка подбитой техники НАТО. Здесь представили 14 единиц боевых машин, которые были захвачены российскими военными в зоне СВО.

Выставка будет работать до 19 ноября включительно, часы работы с 10:00 до 16:00.