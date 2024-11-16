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Казанцы смогут посетить выставку подбитой техники НАТО до 19 ноября
До 19 ноября жители республики смогут посетить выставку военной техники «Сила V правде — гордость и Победа» в Казани.
На выставке представлены 14 трофеев российских бойцов – это основные образцы вооружения, которые Украина получала в качестве военной помощи от Запада. О том, как эта техника оказалась в руках наших военных, посетителям выставки рассказывают участники СВО.
Рядом с каждой машиной разместили QR-коды. По ним можно посмотреть видео, записанное в момент захвата техники.
Как сообщили в мэрии столицы РТ, за три дня проведения передвижной выставки военной техники НАТО «Сила V правде – гордость и победа» ее посетили 42,5 тыс. человек.
Посмотреть своими глазами на выставку можно до 19 ноября на площадке возле Центрального стадиона. Выставка работает с 10:00 до 16:00.
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