В первые часы выставку подбитой техники НАТО в Казани посетили 8 тысяч человек

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Сегодня в Казани открылась выставка военной техники «Сила V правде — гордость и Победа».

С 10 часов утра до 15.00 ее посетили восемь тысяч человек. Об этом «Татар-информу» рассказала председатель Комитета по делам детей и молодежи исполкома Казани Алия Загидуллина.

«Посетители выставки сегодня познакомились с орудиями врага и узнали, против чего приходится противостоять нашим мужчинам. Говорили, что танки, которые предоставляются нашим противником, непобедимы, но сегодня мы воочию видим, что это не правда. Выставка вызвала большой интерес горожан. Уже сегодня ее посетили более восьми тысяч человек», – рассказала Алия Загидуллина.

На выставке представили 14 трофеев российских бойцов – это основные образцы вооружения, которые Украина получала в качестве военной помощи от Запада. О том, как эта техника оказалась в руках наших военных, посетителям выставки рассказывают участники СВО.

Рядом с каждой машиной разместили QR-коды. По ним можно посмотреть видео, записанное в момент захвата техники.

Выставка будет работать до 19 ноября с 10.00 до 16.00. Вход свободный.