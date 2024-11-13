«Все это горит за милую душу»: в Казани открылась выставка подбитой военной техники НАТО

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Любой желающий может посмотреть, какие силы брошены на борьбу с нами»

Трофейная выставка натовской подбитой техники «Сила V правде — гордость и Победа» продолжает переезжать по России. К настоящему времени с экспонатами уже познакомились более миллиона человек. Сегодня она открылась в Казани.

Это совместный проект Центрального военного округа, партии «Единая Россия», полпредства в УрФО и правительств регионов.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Задолго до официального открытия у Центрального стадиона собралось множество людей, чтобы попасть на выставку и воочию увидеть трофеи наших бойцов.

«Такие выставки должны существовать. Мы очень рады, что у нас вместе с мэрией Казани получилось организовать для вас такую выставку. Она будет проходить несколько дней, и любой желающий может посмотреть, какие силы брошены на борьбу с нами и какие усилия требуются для наших ребят, чтобы нам досталась эта Победа, и какой ценой она куется», – рассказала заместитель министра по делам молодежи РТ Айгуль Сабирова на церемонии открытия.

«Это практически передвижная крепость, но как видите, он стоит у нас»

Герой России Расим Баксиков отметил, что представленная техника не так уж и страшна, как пытается внушить Запад.

«Вот и приехала эта знаменитая выставка. Здесь вы можете увидеть ужасное страшное зверье натовских стран, самый страшный из них – Abrams. Это практически передвижная крепость, фронтальная проекция у него почти непробивная. Но как видите, он стоит у нас. В палатках вы можете посмотреть стрелковое западное оружие. Но зачем они сюда приехали? Чтобы в первую очередь дети научились не бояться этих зверюг, мы все равно самая сильная армия в мире. Вот стоят будущие офицеры, и эти будущие офицеры тоже должны научиться не бояться эту технику. Все это горит за милую душу», – сказал он.

После официального открытия Расим Баксиков более подробно рассказал корреспонденту «Татар-информа» о западной технике.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Здесь стоят Bradley, Marder, бронетранспортеры. Да, все это очень мощная и грозная техника, но тем не менее она не остается непобедимой. Не думаю, что когда-то появится настолько мощная техника, что мы ее не сможем подбить. Давайте не будем забывать, что и танк Maus когда-то не устоял в Великую Отечественную войну, и «Тигры» тоже сгорели. Все они теперь на выставках», – обратил внимание Герой России.

Он поделился, что, находясь рядом с этим трофеями, по-доброму завидует современному поколению.

«В детстве я очень увлекался военной техникой, но у меня не было возможности увидеть ее своими глазами. Поэтому за нашу молодежь я очень рад», – сказал офицер.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Ни одного попадания в нас не было»

Офицер поделился своими воспоминаниями об участии в СВО. В своем легендарном бою, за который он получил звание Героя России, он подбил 8 единиц вражеской техники.

«Наш наводчик легко с ними справился, потому что, судя по всему, вражеские наводчики смотрели точно не в нашу сторону, воевали с кем-то другим. Ни одного попадания в нас не было. Вообще здесь представлена исключительно натовская техника, но в том бою они использовали советскую, которая у них осталась после распада Советского Союза», – вспоминает Расим Баксиков.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Среди экспонатов – БМП М-2 Bradley, такой же летом 2023 года подбил Герой.

«Учитывая, что это боевая машина пехоты, против танков они не сильны. Единственное, что делает ей преимущество, – это ее 20-миллиметровое вооружение, которое способно причинить неудобство танкистам. Оно может снести динамическую защиту, при прямом попадании, если очень постараться, может пробить прицел», – объяснил танкист.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Одна маленькая дырочка в броне способна погубить весь экипаж»

Баксиков отметил, что у Российской армии есть не менее достойная техника, аналогичная западной.

«Основную опасность среди выставленной здесь техники представляют противотанковые управляемые ракеты. Они чаще всего имеют кумулятивную боевую часть, которая может проделывать в броне маленькую дырочку буквально с мизинец, она словно раздвигает металл, а внутри машины создается такое давление, что экипаж однозначно погибает. Но если люки будут открыты, есть шансы выжить», – рассказал он.

Расим Баксиков поделился, что на своем опыте испытал попадание FPV-дрона в корму танка. Пришлось уходить пешком, так как снаряд попал в двигатель. Как только экипаж отошел на 200 метров, танк накрыла вражеская артиллерия.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Танк с позывным “Дед Мороз”, который участвовал в известном всем бою, сейчас стоит в Таманской дивизии под Москвой. Меня приглашают его навестить, но я пока не успеваю приехать. Его отмыли, отполировали, но я считаю это кощунством. Мне кажется, что боевой танк должен быть с грязью с поля боя, чтобы все видели, что он “живой”», – рассказал Герой.

Танк Abrams был подбит дронами

О том, как была взята и подбита другая техника, можно было узнать благодаря информационным стендам, а также военнослужащим, которые подробно рассказывают обо всем посетителям.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Танк Abrams был подбит двумя FPV-дронами. Один попал в моторный отсек, тем самым был обездвижен. Второй дрон залетел в командирский люк – произошло возгорание. Все было выжжено внутри. После этого танк был доставлен в наше расположение. Сейчас его возят по выставкам», – рассказал руководитель выставки Жангар Даров.

Он отметил, что вся техника была захвачена на донецком и авдеевском направлениях группировкой войск «Центр». Всего экспонатами выставки стали 14 боевых машин, которые производятся странами НАТО, такими как Япония, США, Великобритания и Турция.

Турецкий бронеавтомобиль Kirpi используется для перевозки личного состава и боекомплекта. Подбит он был самоходной артиллерией «Хоста». Поразили машину в хвостовую часть, и она сразу же оказалась брошена экипажем – беглецов вскоре взяли в плен.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Бронеавтомобиль Mastiff производства Великобритании служит для перевозки как людей, так и боекомплектов. Имеет кумулятивную защиту, тем не менее был подбит танком Т-72. Экипаж погиб.

На американском Hummer перевозят командирский состав. Наверху машины устанавливается пулеметная башня. Подбит экземпляр самоходной гаубицей «Акация». Снаряд попал в ходовую часть и вывел машину из строя. Пассажиры спасались бегством.

Украинский бронеавтомобиль «Козак» на базе Land Cruiser используется в основном для перевозки боекомплекта. Подбит был из «Акации».

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Боец из Набережных Челнов сделал трофеем Bradley

На информационных стендах также указали имена военнослужащих, которые участвовали в захвате вражеских машин. Среди них оказались и жители Татарстана. Вот, к примеру, житель Набережных Челнов, рядовой Булат Шайхутдинов, вместе с боевыми товарищами завладел Bradley.

Во время наступления через дрон был обнаружен вражеский танк. Бойцы с помощью 122-миллиметровой гаубицы Д-30 взяли на прицел бронированную машину и вывели ее из строя, а позже вывезли с поля боя как трофей.

FPV-дрон-камикадзе также стал экспонатом выставки. На информационном стенде рассказана история о том, как с его помощью два военнослужащих нанесли урон противнику. Тогда десяток бойцов ВСУ, прикрываясь бронированной техникой, пытались усилить свой опорный пункт. Наши бойцы с помощью дрона засекли их и отправили к врагу камикадзе и поразили цель. Боекомплект противника подорвался – были уничтожены четыре человека со стороны противника и боевая машина пехоты Marder.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Команда бойцов из Свердловской и Томской областей, а также Алтайского края уничтожили и захватили американский БТР М113 А2 с помощью судоходной гаубицы САУ 2С19 «Мста-С». По рации бойцам поступила задача уничтожить БТР. Команда слаженно сработала и с первого выстрела точным ударом уничтожила цель.

12,7-мм пулемет Browning и 40-мм украинский гранатомет УАГ-40

К палате со стрелковым оружием выстроилась очередь. Здесь из самых интересных образцов – 12,7-мм пулемет Browning и 40-мм украинский гранатомет УАГ-40. Первый был разработан еще в 1932 году. Он широко применялся американской авиацией во Второй мировой войне. С тех пор его несколько раз усовершенствовали. УАГ – это первая разработка Украины в области вооружения и военной техники. Производство начали в 2010 году, а в 2017-м приняли на вооружение.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Люди с большим интересом расспрашивали военных об этих образцах, брали в руки, чтобы ощутить вес, и фотографировались. Когда-то смертоносное оружие теперь стало предметом для развлечений.

Пришли сегодня на выставку учащиеся техникумов, колледжей, студенты и ученики старших классов школ. Ребята были удивлены представленным экспонатам, с гордостью фотографировались на фоне искореженного металла. В толпе слышались слова восхищения и гордости.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Пришли и представители старшего поколения, но у них в большинстве реакция была другой – в глазах читались боль и страх за бойцов, которые сейчас все еще находятся на передовой, где куют Победу и где превращают в хлам вражеские танки и бронемашины.

Посмотреть своими глазами на выставку можно до 19 ноября на площадке возле Центрального стадиона. Выставка работает с 10:00 до 16:00.