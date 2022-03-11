На видео попал момент ДТП со скорой помощью в центре Казани

В социальных сетях появилось видео, на которое попал момент столкновения скорой помощи с ребенком внутри и автомобиля Ford Mondeo.

Как видно на ролике, скорая с включенными мигалками проезжала перекресток, когда ей в бок въехала легковушка. После этого карета скорой помощи опрокинулась набок.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в центре Казани произошло массовое ДТП с машиной скорой помощи, есть пострадавшие. Позже Минздрав рассказал о состоянии пострадавших в ДТП со скорой помощью в центре Казани.

Следственный комитет возбудил уголовное дело после произошедшего.