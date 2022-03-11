После массового ДТП с машиной скорой помощи в центре Казани СК возбудил уголовное дело

В Следственном комитете возбудили уголовное дело после массового ДТП с участием скорой помощи на перекрестке улиц Тихомирнова и Миннуллина в Казани. Уголовное дело возбуждено по статье «Воспрепятствование оказанию медпомощи».

В данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего, расследование дела продолжается, как сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в центре Казани произошло массовое ДТП с машиной скорой помощи, есть пострадавшие. Позже минздрав рассказал о состоянии пострадавших в ДТП со скорой помощью в центре Казани.