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Происшествия
11 марта 2022  14:52
Павел Климчак

Минздрав рассказал о состоянии пострадавших в ДТП со скорой помощью в центре Казани

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Бригада скорой помощи, попавшая в ДТП на перекрестке Тихомирнова и Миннуллина, везла в ДРКБ ребёнка и его маму. Юному пациенту требовалась экстренная госпитализация.

«У машины были включены спецсигналы: проблесковые маячки и соответствующий звуковой сигнал. К сожалению, участник движения не уступил дорогу автомобилю скорой, в результате чего скорая перевернулась. Пострадали все,  кто был в машине – трое сотрудников станции скорой помощи и пациент с мамой», – сообщили в пресс-службе Минздрава РТ.

Сотрудники скорой получили различные травмы, в том числе переломы и ушибы, водитель находится в тяжелом состоянии – его оперируют врачи 7 горбольницы. Двое из медиков находятся в состоянии средней степени тяжести на осмотре у нейрохирургов. Состояние ребенка и его матери уточняется.

Ранее агентство сообщало, что в центре Казани произошло массовое ДТП с машиной скорой помощи, есть пострадавшие.

#ДТП #минздрав рт
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