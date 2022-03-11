Минздрав рассказал о состоянии пострадавших в ДТП со скорой помощью в центре Казани
Бригада скорой помощи, попавшая в ДТП на перекрестке Тихомирнова и Миннуллина, везла в ДРКБ ребёнка и его маму. Юному пациенту требовалась экстренная госпитализация.
«У машины были включены спецсигналы: проблесковые маячки и соответствующий звуковой сигнал. К сожалению, участник движения не уступил дорогу автомобилю скорой, в результате чего скорая перевернулась. Пострадали все, кто был в машине – трое сотрудников станции скорой помощи и пациент с мамой», – сообщили в пресс-службе Минздрава РТ.
Сотрудники скорой получили различные травмы, в том числе переломы и ушибы, водитель находится в тяжелом состоянии – его оперируют врачи 7 горбольницы. Двое из медиков находятся в состоянии средней степени тяжести на осмотре у нейрохирургов. Состояние ребенка и его матери уточняется.
Ранее агентство сообщало, что в центре Казани произошло массовое ДТП с машиной скорой помощи, есть пострадавшие.