В центре Казани произошло массовое ДТП с машиной скорой помощи, есть пострадавшие

Серьезная авария произошла сегодня днем на перекрестке улиц Тихомирнова и Миннулина.

Как сообщили «Татар-информ» в городской Госавтоинспекции, здесь столкнулись сразу пять автомобилей – кроссовер Nissan, легковушки Ford, две «Лады» и машина скорой помощи. От сильного удара карета скорой завалилась на бок.

Фото: © Павел Климчак

Как стало известно агентству, с места ДТП в больницу забрали водителя и фельдшера из машина скорой помощи.

Фото: © Павел Климчак

По словам очевидцев, сейчас на участке дороги практически парализовано движение.

Фото: ©

«В сторону центра для проезда открыта лишь одна полоса. А в другую сторону проезд полностью блокирован», – поделились с агентством свидетели ДТП.

