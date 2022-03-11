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Происшествия
11 марта 2022  13:43
Полина Шевчук

В центре Казани произошло массовое ДТП с машиной скорой помощи, есть пострадавшие

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В центре Казани произошло массовое ДТП с машиной скорой помощи, есть пострадавшие

Серьезная авария произошла сегодня днем на перекрестке улиц Тихомирнова и Миннулина.

Как сообщили «Татар-информ» в городской Госавтоинспекции, здесь столкнулись сразу пять автомобилей – кроссовер Nissan, легковушки Ford, две «Лады» и машина скорой помощи. От сильного удара карета скорой завалилась на бок.

 

Фото: © Павел Климчак

Как стало известно агентству, с места ДТП в больницу забрали водителя и фельдшера из машина скорой помощи.

 

Фото: © Павел Климчак

По словам очевидцев, сейчас на участке дороги практически парализовано движение.

 

Фото: © 

«В сторону центра для проезда открыта лишь одна полоса. А в другую сторону проезд полностью блокирован», – поделились с агентством свидетели ДТП.
 

 

Фото: © Павел Климчак

 

#авария Казань #дтп казань #авария с пострадавшими
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