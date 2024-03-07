На ВФМ в «Сириусе» уличные художники нарисовали граффити в честь «Игр будущего»

Фото: пресс-служба Минспорта РТ

На Всемирном фестивале молодежи, который проходит на федеральной территории «Сириус» с 1 февраля по 15 марта, уличные художники нарисовали граффити, посвященный первому Международному мультиспортивному турниру «Игры будущего». Об этом сообщает пресс-служба Минспорта РТ.

На фасаде здания запечатлен талисман турнира жар-птица МИRA. Всего участники международного фестиваля уличного искусства «Новые формы» — это 25 художников из 11 стран — создадут 39 работ.

Стрит-арты украсят фасады жилых домов, опоры мостов и стены вдоль дорог из аэропорта Сочи. Полностью законченные работы можно будет увидеть после 15 марта.

Международный мультиспортивный турнир «Игры будущего» прошел в Казани с 21 февраля по 3 марта. На церемонию открытия в столицу республики прибыли Президент России Владимир Путин и лидеры ряда стран, представители которых стали участниками состязаний. Торжественное закрытие состоялось 3 марта – в нем принимал участие Раис Татарстана Рустам Минниханов. Он поблагодарил руководство страны, спортсменов и жителей республики за прошедшие соревнования.