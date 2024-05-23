На вакцину от коклюша в Татарстане дополнительно потратят 43 млн рублей

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В текущем году на приобретение вакцин против коклюша в Татарстане дополнительно направят 43,2 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Минфина РТ.

Необходимые средства выделены из бюджета Татарстана в соответствии с решением Правительства республики.

При этом бюджетом региона на 2024 год в общей сложности было предусмотрено выделение 80,3 млн рублей на централизованную закупку вакцин для проведения профилактических прививок по эпидемическим мероприятиям.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что татарстанцы в 2023 году болели коклюшем в десять раз чаще, чем в предыдущие годы.