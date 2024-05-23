news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Общество 23 мая 2024 19:15

На вакцину от коклюша в Татарстане дополнительно потратят 43 млн рублей

Скопировать ссылку
На вакцину от коклюша в Татарстане дополнительно потратят 43 млн рублей
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В текущем году на приобретение вакцин против коклюша в Татарстане дополнительно направят 43,2 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Минфина РТ.

Необходимые средства выделены из бюджета Татарстана в соответствии с решением Правительства республики.

При этом бюджетом региона на 2024 год в общей сложности было предусмотрено выделение 80,3 млн рублей на централизованную закупку вакцин для проведения профилактических прививок по эпидемическим мероприятиям.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что татарстанцы в 2023 году болели коклюшем в десять раз чаще, чем в предыдущие годы.

читайте также
«Ужасные приступы кашля до кровоизлияния в мозг»: чем страшен коклюш и как им не заболеть
«Ужасные приступы кашля до кровоизлияния в мозг»: чем страшен коклюш и как им не заболеть
Вспышка коклюша и самая низкая смертность с развала СССР: санврачи об угрозах 2023-го
Вспышка коклюша и самая низкая смертность с развала СССР: санврачи об угрозах 2023-го
#Здоровье #коклюш #массовая вакцинация #бюджет рт
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2