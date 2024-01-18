Татарстанцы в 2023 году болели коклюшем в десять раз чаще, чем в предыдущие годы

Татарстанцы в прошлом году реже болели ОРВИ, гриппом и Covid, однако чаще корью, коклюшем и ГЛПС. Об этом перед коллегией Управления Роспотребнадзора по РТ рассказала журналистам руководитель ведомства Марина Патяшина.

«Если мы возьмем количество заболевших инфекционными заболеваниями в 2023 году, их количество снизилось на 20%, однако если мы посмотрим количество заболевших без острых респираторных вирусных заболеваний, таких как грипп и коронавирус, то заболеваемость выросла на 11%», – отметила главный санитарный врач.

Марина Патящина объяснила, что это значит, что прошлый год имел свои особенности. Так, в этом году распространились корь, коклюш и почечная лихорадка с почечным синдромом. К примеру, заболеваемость ГЛПС увеличилась на 16%.

«Заболеваемость коклюшем в 10 раз превысила среднемноголетний уровень заболеваемости, почти каждый второй заболевший это школьник от 7 до 14 лет», – добавила она.