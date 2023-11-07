«Ужасные приступы кашля до кровоизлияния в мозг»: чем страшен коклюш и как им не заболеть

Коклюшем в основном болеют дети раннего возраста

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Глухота, кровоизлияние в мозг, неврозы – осложнения коклюша

Что такое коклюш? Это острое инфекционное заболевание. Его вызывает бактерия – палочка Борде – Жангу. Передается оно воздушно-капельным путем и характеризуется развитием приступообразного кашля.

«Коклюшем в основном болеют дети раннего возраста. Болезнь характеризуется развитием приступообразного кашля, во время которого лицо ребенка краснеет или даже синеет. При отсутствии осложнений коклюш протекает на фоне нормальной или субфебрильной температуры», – рассказал «Татар-информу» главный инфекционист Министерства здравоохранения Татарстана Халит Хаертынов.

В Роспотребнадзоре РТ добавили, что коклюш – высококонтагиозное заболевание, то есть очень заразное. При тяжелом течении могут возникнуть осложнения: эмфизема легких, отит, глухота, разрыв ушной перепонки, кровоизлияние в мозг и сетчатку, энцефалопатия, носовые кровотечения, пупочные и паховые грыжи, выпадение прямой кишки, судороги, эпилептические приступы и даже неврозы.

Санитарные врачи относят к группе риска детей до года, а также дошкольников и школьников, непривитых от этой инфекции и тех, кто не получил полный курс прививок.

Халит Хаертынов рассказал, что для профилактики коклюша детям на первом году жизни делается прививка от этого заболевания Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Почему число случаев заражения выросло в 40 раз?

С начала года в Татарстане зарегистрировали 412 случаев коклюша. По данным Татарстанстата, это в 43,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В республиканском Управлении Роспотребнадзора «Татар-информу» объяснили, что рост действительно есть, но он объясняется цикличностью. А сравнивать с прошлым годом некорректно, так как тогда действовали ковидные ограничения – татарстанцы носили маски. Поэтому сами санитарные врачи сравнивают показатели с доковидным периодом.

«Для заболеваемости коклюшем характерны циклические подъемы, и с 2022 года начался очередной подъем. Следует отметить, что заболеваемость коклюшем в республике сохраняется на уровне заболеваемости в доковидном периоде. В 2019 году, например, было 418 случаев», – отметили в Роспотребнадзоре.

Санитарные врачи рассказали, что 65% заболевших – это те, кто старше трех лет. 71% из заболевших не имели прививок против коклюша.

В Татарстане начали ревакцинацию против коклюша детей от 4 до 7 лет за счет средств республиканского бюджета Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Спасет вакцинация

Главный инфекционист республики рассказал, что для профилактики коклюша детям на первом году жизни делается прививка от этого заболевания.

«За десять месяцев этого года привито 29 555 детей по календарю прививок, что составляет 88,6% от плана. Иммунизация позволяет сдерживать эпидемический процесс», – заметили в пресс-службе Роспотребнадзора по РТ.

Вакцинация против коклюша проводится детям в возрасте 3, 4, 5 и 6 месяцев, ревакцинация – в полтора года.

В Татарстане начали ревакцинацию против коклюша детей от 4 до 7 лет за счет средств республиканского бюджета. На сегодня уже привито 28 280 детей.

В некоторых регионах России сейчас регистрируют вспышки этого заболевания. Санитарные врачи на вопрос, есть ли риск, что они доберутся и до республики, отвечают четко: сегодня коклюш относится к управляемым инфекциям. И есть вакцины, которые защищают детей и взрослых от заражения.

Халит Хаертынов рассказал, как обезопасить от коклюша новорожденного, которому привику делать еще рано.

«Во-первых, это вакцинация от коклюша взрослых членов семьи, контактирующих с грудным ребенком. Во-вторых, неспецифическая профилактика – избегание посещения с ребенком общественных мест, иных мест скопления людей, исключение контакта грудного ребенка с кашляющими детьми», – заключил доктор.