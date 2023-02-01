На улице Пушкина в Казани появится мемориальная доска Федору Шаляпину

В Казани планируется установить мемориальную доску в честь 150-летия со дня рождения оперного певца Федора Шаляпина. Об этом сообщила сегодня министр культуры Татарстана Ирада Аюпова. По ее словам, доска появится на доме №10 по ул.Пушкина уже в феврале.

«Планы очень многогранны. Есть музыкальные мероприятия и музейные. Также есть цикл, связанный с увековечиванием имени Федора Ивановича Шаляпина в Казани», – отметила Аюпова, добавив, что в июне Шаляпину планируется установить бюст.

Напомним, президент Татарстана Рустам Минниханов ранее поручил на высоком уровне провести мероприятия, посвященные 150-летию Шаляпина. Также сообщалось, что в честь юбилея Центробанк выпустит памятную монету с изображением Шаляпина.

Подробнее о том, как в Казани отметят это событие, читайте в материале «Татар-информа».