Минниханов поручил провести на высоком уровне мероприятия к юбилею Островского и Шаляпина

В этом году в Татарстане будут отмечаться сразу несколько юбилеев крупных деятелей культуры. Необходимо на самом высоком уровне провести мероприятия в республике, приуроченные к 200-летию драматурга Александра Островского, 150-летию певца Федора Шаляпина и 150-летию со дня рождения композитора Сергея Рахманинова. С таким поручением на итоговой коллегии Минкультуры РТ выступил Президент Татарстана Рустам Минниханов.

«В 2023 году отмечается 200 лет со дня рождения великого русского драматурга Александра Островского, 150 лет со дня рождения знаменитого оперного певца Федора Шаляпина. На всякий случай, москвичи, не путайте, Шаляпин в Казани родился. Также отметим 150 лет со дня рождения великого композитора Рахманинова. Цикл мероприятий, приуроченных к празднованию юбилея, необходимо организовать на самом высоком уровне», – сказал Минниханов.

Напомним, ранее Рустам Минниханов назвал самые популярные культурные мероприятия в Татарстане по итогам 2022 года.