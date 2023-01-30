Центробанк выпустит памятную монету к 150-летию Федора Шаляпина

Банк России 31 января выпустит в обращение памятную серебряную монету к 150-летию со дня рождения русского оперного и камерного певца Федора Шаляпина. Монета номиналом 2 рубля войдет в серию «Выдающиеся личности России», сообщает пресс-служба Центробанка.

Как видно на видеофрагментах, на одной стороне монеты расположен рельефный портрет певца на фоне изображений его сценических образов и фрагмента нотного стана, а на другой – герб Российской Федерации. Ее планируют выпустить в количестве 3 тыс. штук.

Федор Иванович Шаляпин родился в Казани в 1873 году. Начальное образование получил в частной школе Ведерниковой, затем учился в Четвертом приходском училище в столице Татарстана. В мае 1885 года окончил Шестое городское начальное двухклассное училище с высшим баллом. В разное время своей жизни был солистом Большого и Мариинского театров, Метрополитен-оперы. Его репертуар насчитывал почти 400 произведений различных жанров.

С самого своего основания в 1992 году Банк России занимается выпуском памятных монет из драгоценных и полудрагоценных метталов. В мае прошлого года в серии памятных момент «Города трудовой доблести» ЦБ выпустил десятирублевую монету, посвященную Казани.