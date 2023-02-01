«Его имя – это бренд»: как в Казани отметят юбилей со дня рождения Шаляпина

Празднование 150-летия со дня рождения Федора Шаляпина продлится в Казани в течение всего 2023 года. Будут проводиться концерты с участием российских и зарубежных артистов, а также выставки, посвященные жизни и творчеству оперного певца. О готовящихся мероприятиях рассказали сегодня на брифинге в Доме Правительства Татарстана.

Лейла Фазлеева отметила, что празднование 150-летия со дня рождения всемирно известного баса утверждено Указом Президента Татарстана

Фото: gossov.tatarstan.ru

Главные события запланированы на февраль

«Безусловно, Федор Шаляпин – великий русский певец, который внес неоценимый вклад в развитие отечественного и мирового музыкального искусства. Это человек, о котором всегда, независимо от геополитической обстановки, говорят с пиететом, отдавая дань его невероятному таланту, трудоспособности и человечности», – заявила заместитель Премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева.

Она отметила, что празднование 150-летия со дня рождения всемирно известного баса утверждено Указом Президента Татарстана Рустама Минниханова.

Федор Иванович родился 13 февраля (по григорианскому календарю). По плану оргкомитета, именно на февраль придутся основные торжественные мероприятия, хотя начались они еще в январе и продлятся до конца года.

«Планы очень многогранны. Есть музыкальные мероприятия и музейные. Также есть цикл, связанный с увековечиванием имени Федора Ивановича Шаляпина в Казани», – отметила министр культуры Татарстана Ирада Аюпова.

Планируется установить бюст Шаляпину, а также открыть мемориальную доску на доме, где родился певец, на улице Пушкина.

Ирада Аюпова: «Планы очень многогранны. Есть музыкальные мероприятия и музейные» Фото: gossov.tatarstan.ru

«Ни в один год не нашлось причины, чтобы отменить фестиваль»

Одно из самых значимых событий, конечно же, ежегодный оперный фестиваль, который носит имя Шаляпина. В этом году в Татарском театре оперы и балета он открылся постановкой итальянского режиссера Джузеппе Морасси «Севильский цирюльник». Отметим, что в этой опере Шаляпин некогда виртуозно исполнял партии в роли учителя музыки Дона Базилио.

«У меня была мысль – с чего начинать фестиваль. И вот года полтора назад я попал в театр Венеции, где шел “Севильский цирюльник”. Смотрю и вижу редкое сейчас явление – постановка с такими добротными костюмами, без всяких излишеств, все исторически сохранено. На следующий же день связался с этим театром, но они не дали авторства на этот спектакль. Тогда я вышел на режиссера спектакля и попросил его сделать нам в такой же стилистике», – рассказал директор театра оперы и балета имени Мусы Джалиля Рауфаль Мухаметзянов.

Фестиваль стартовал 30 января и продлится до 26 февраля. В нем примут участие артисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, а также стран ближнего зарубежья: Грузии, Азербайджана, Казахстана, Белоруссии.

Рауфаль Мухаметзянов: «Каждый год мы продолжаем славить этого выдающегося человека, родившегося у нас» Фото: gossov.tatarstan.ru

«Это уже 41-й фестиваль. За это время ни в один год не нашлось причины, чтобы его отменить. Даже во времена, когда реконструкция театра была. То есть каждый год мы продолжаем славить этого выдающегося человека, родившегося у нас», – отметил Мухаметзянов.

По словам директора театра, в 1982 году, когда проходил первый фестиваль, люди мало интересовались классическим репертуаром. «Я даже не помышлял, что это выльется в такое масштабное движение. Задача была просто привлечь зрителя. Причем репертуар был “нафталиновый”, старый. Спектакли 1956 года мы показывали в 1982 году, и с первых же дней появился невероятный наплыв людей», – поделился Мухаметзянов.

Музей двух друзей ждет шаляпиноведов и горьковедов

Национальный музей совместно с Музеем Горького и Шаляпина в этом году подготовили серию мероприятий, посвященных юбилею артиста, многие из которых вошли в программу празднования дня рождения певца на уровне республики.

«Наш город уникальный. В нем есть музей, который представляет наследие Федора Ивановича Шаляпина, и часто этот музей называют музеем двух друзей, поскольку там после реконструкции созданы две полноценные композиции, посвященные Горькому и Шаляпину», – заявила генеральный директор Национального музея Татарстана Светлана Измайлова.

Светлана Измайлова: «Сейчас всех гостей и жителей Казани встречает выставка, расположенная в зале прилета Казанского аэропорта» Фото: gossov.tatarstan.ru

Музей каждый раз готовит новые программы. Раз в два года здесь проходят Шаляпинские чтения, на которые приезжают известные ученые, исследователи и краеведы. В этом году с 12 по 14 марта состоится всероссийский форум, который соберет и шаляпиноведов, и горьковедов.

«Готовиться к юбилею мы начали еще в прошлом году. Например, сейчас всех гостей и жителей Казани встречает выставка, расположенная в зале прилета Казанского аэропорта. Представлены 36 уникальных фотографий, среди которых первые казанские фотографии Горького и Шаляпина», – рассказала Измайлова.

Пешеходной экскурсии «По Шаляпинским местам» исполняется 75 лет

Программа именно в памятный день – 13 февраля начнется с богослужения в Богоявленском соборе, где в детстве был крещен артист, после чего пройдет пешеходная экскурсия по Шаляпинским местам. «Хочу отметить, что пешеходному маршруту в этом году исполняется 75 лет. Впервые он проводился, когда еще жили современники певца», – подчеркнула гендиректор Нацмузея РТ.

Традиционно в этот день пройдут презентации новых программ в Музее Горького и Шаляпина. Отметим, что в этом году там презентуют сразу две выставки. Первая представляет собой работы Союза художников Татарстана, посвященные Шаляпину.

Традиционно в этот день пройдут презентации новых программ в Музее Горького и Шаляпина Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Вторая – совместный проект Музея Горького и Шаляпина с московским театральным музеем Бахрушина, где можно будет увидеть личные вещи, одежду, а также эскизы декораций и костюмов певца. Эта выставка продлится с 13 февраля по 13 июня.

Кроме того, в рамках программы состоится презентация каталога «Шаляпинские реликвии в Казани», который представит 165 предметов: личные вещи, документы, фотографии из коллекции артиста.

«Наш музей в этом году также присоединяется к всероссийской акции “День Шаляпина”. В этот день на музейных площадках будут звучать музыкальные произведения в исполнении артиста и рассказы о нем», – отметила Светлана Измайлова.

Еще одним событием в выставочной сфере станет выставка «Граммофонные истории. Шаляпин» из Нижегородского историко-архитектурного музея заповедника. На нем представят множество граммофонов самых разных размеров, причем все они в рабочем состоянии. Кульминацией выставки станет грампластинка с записью голоса Шаляпина. Это первая его запись.

«Имя Шаляпина всегда связано с историей Казани и Татарстана. Его имя – это бренд для всех нас и для мероприятий, которые пройдут», – заключила Лейла Фазлеева.