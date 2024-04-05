Фото: На улицах и в парках Казани начался ремонт к саммиту БРИКС

В Казани полным ходом ведется подготовка к саммиту БРИКС. Ремонтные работы в том числе стартовали на улицах и в общественных пространствах города.

Так, на центральной пешеходной улице Баумана ведется замена брусчатки. Как ранее рассказали в Комитете внешнего благоустройства города, ремонтные работы завершатся уже к июню. На участке от улицы Астрономической до Академии наук Татарстана также меняют столбы, освещение и ливневые лотки.

Затронуло обновление и станцию метро «Кремлевская» — здесь рабочие ремонтируют подпорные стены вестибюля.

Кроме того, работы развернулись в парке Тысячелетия. По данным Комитета РТ по охране объектов культурного наследия, площадь территории, охваченной ремонтом, составляет свыше 52 тысяч квадратных метров. Планируется обновление гранитных плит тротуаров и бортового камня, системы автополива, фонтана и опор освещения.

Как видно на фото, уже проведены работы по демонтажу железного забора. По проекту, его планируют заменить живой изгородью.

Подробнее о других локациях, которые ждут преобразования, а также новых элементах, которые украсят город к международному событию, можно узнать в материале «Татар-информа» «„На 2 месяца Казань превратится в большую стройку“: как изменят город Игры и Саммит БРИКС».

Напомним, что саммит БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября 2024 года.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»